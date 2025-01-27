Как в Беларуси снова выбирали Лукашенко президентом

26 января в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко будет избран на седьмой подряд срок. Оснований сомневаться в этом мало: его соперники — технические кандидаты, реальная оппозиция — в тюрьме или эмиграции, пишет ВВС .

После закрытия участков белорусские государственные СМИ распространили результаты того, что они назвали «экзитполом»: по этим данным, за Лукашенко проголосовали 87,6% избирателей. Явка, как передает агентство БЕЛТА со ссылкой на Центризбирком, составила 85,7%.

Ночью ЦИК объявил предварительные результаты: он утверждает, что за Лукашенко проголосовали 86,82 % избирателей.

Белорусский ЦИК объявил выборы состоявшимися после того, как в районе полудня явка превысила 50%. Ради высокой явки, как писали белорусские неподцензурные СМИ, сотрудникам госучреждений были запрещены отпуска, а от врачей требовали добиваться голосования даже от пациентов в реанимации.

Европарламент, несколько стран ЕС и США уже сказали, что не признают этих выборов.

Атмосфера накануне этих выборов в Беларуси принципиально отличается от той, что была в 2020 году, когда оппозиция проводила массовые демонстрации, счет задержанных шел на сотни, а самые заметные критики власти получили тюремные сроки или эмигрировали.

Александр Лукашенко тогда набрал, по официальным данным, 80,1% голосов, но ни одна страна Запада эти результаты не признала. В публичный доступ тогда попали десятки доказательств фальсификаций уже на уровне участковых избирательных комиссий. Это значит, что в ЦИК Беларуси шли уже искаженные данные.

Сегодня нельзя сказать, что в Беларуси есть даже видимость предвыборной борьбы и конкуренции. Например, кандидат в президенты от Коммунистической партии Сергей Сыранков открыто поддерживал Лукашенко, а тот публично благодарил его за это.

«Мне понравился Сережа Сыранков <…> Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему президенту», — хвалил его Лукашенко.

Остальные трое кандидатов — Олег Гайдукевич от Либерально-демократической партии, председатель Партии труда Александр Хижняк и участвовавшая в выборах 2020 года предприниматель Анна Канопацкая — как минимум не против действующего главы Беларуси.

Независимое издание «Зеркало» со ссылкой на свои источники пишет, что сотрудникам госучреждений были запрещены отпуска, от главврачей потребовали не отпускать и не выписывать больных до понедельника, 27 января, а в список избирателей поручили включать даже тех, кто находится в реанимации или, например, в терминальной стадии рака. Все они должны были «проголосовать», даже если будут без сознания.

Основными наблюдателями на выборах были представители дружественных Беларуси стран СНГ. Наблюдателей из западных стран, по данным ЦИК Беларуси, будет 17 — и все они приехали на выборы в личном качестве.

Белорусские госканалы в эти дни убеждали жителей страны, что Лукашенко хотя и находится у власти 30 лет, «синими пальцами» за нее не держится. Однако мир буквально находится на пороге третьей мировой войны, а раз так, то нужно сплотиться, чтобы не оказаться в нее втянутыми.

Утром в воскресенье, за несколько часов до окончания голосования, Александр Лукашенко дал пресс-конференцию (прямую трансляцию вел Первый информационный канал и сайт президента). Корреспондент Би-Би-си Стив Розенберг задал ему вопрос, можно ли считать нынешние выборы демократичными, если все политические оппоненты действующего президента либо в тюрьме, либо в эмиграции.

В ответ Лукашенко, обратившись к Розенбергу на «ты» (это привычная манера белорусского президента), заявил, что тюрьма или эмиграция — это «выбор» самих оппозиционеров.

«Стив, кто в тюрьме, кто в изгнании, а ты вот здесь. Это право выбора. Это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание, как ты говоришь. Мы ж никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не зловредные», — сказал Лукашенко.

Светлана Тихановская, которая, как считается, выиграла президентские выборы в Беларуси в 2020 году, покинула страну в августе того же года, опасаясь преследования. Она решила участвовать в выборах после того, как ее муж Сергей заявил о намерениях баллотироваться на пост президента, но был арестован. Сейчас Сергей Тихановский, как и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, отбывает срок в белорусской колонии. Он осужден на 18 лет.

«Политических статей у нас нет, они (оппозиция) никакие не политзаключенные, можем посмотреть уголовные дела», — позднее ответил Лукашенко на вопрос другого журналиста.

Тихановская и другие представители оппозиции провели в воскресенье марш «Не мой выбор» в Варшаве. Они пронесли по улицам столицы Польши 350-метровый бело-красно-белый флаг, ставший после подавления оппозиции в 2020 году альтернативным флагом страны.

«Я думаю, что одно из самых подходящих определений того, что происходит сегодня в Беларуси, — издевательство. Издевательство над процедурой выборов, над самой идеей выборов, над белорусским народом и международной общественностью, — заявила Тихановская на марше. — Мы уже сказали этому свое твердое "нет" четыре года назад и сегодня в ответ на эту клоунаду можем только повторить».

В 2024 году Александр Лукашенко в несколько приемов помиловал 293 человека, осужденных по политическим статьям, а пропагандисты впервые за годы показали сидящих в тюрьме экс-кандидата в президенты-2020 Виктора Бабарико и Колесникову (они, как и другие реальные лидеры оппозиции, помилованы не были).

Впрочем, это двустороннее движение: политические процессы в Беларуси идут и через 4,5 года после массовых протестов. В пятницу, 24 января, в список «террористов и экстремистов» включили еще 21 человека, в том числе высмеивающего Лукашенко стендапера Славу Комиссаренко.

Риторика самого Лукашенко в последние месяцы больше направлена на «внешнего врага», который якобы претендует на часть Беларуси и на Россию, которая в этом случае непременно поможет.

Политический аналитик Рыгор Астапеня говорит Би-би-си, что люди устали от Лукашенко, они все равно хотят политических изменений, улучшения качества жизни. А при Лукашенко есть чувство застоя. Сейчас изменения невозможны, и это демотивирует людей, никто ни в чем не хочет участвовать.

«Я думаю, что в следующий президентский срок Александр Лукашенко продолжит фокусироваться на собственной безопасности и, как следствие, на удержании власти — на диверсификации рисков, попытках налаживания отношений с Западом, попытках участия в переговорах по Украине», — считает белорусский юрист Илья Салей.

Позиция офиса Светланы Тихановской: сделать так, чтобы как можно больше стран не признали результатов этих выборов, которые проводятся в отсутствие честной конкуренции и независимых СМИ.

Журналист и политолог Александр Класковский в беседе с Би-би-си признает, что внимания к Беларуси в мире с 2020 года стало значительно меньше из-за более масштабных событий: войны в Украине, нападения ХАМАС на Израиль, переизбрания Дональда Трампа президентом США. Он признает, что Светлане Тихановской все труднее привлекать внимание стран Запада к белорусской проблеме.

Тем не менее, осенью и зимой 2024 года Чехия, Литва и США заявили, что не будут признавать результаты этих выборов. 22 января Европарламент принял резолюцию, где назвал выборы «фикцией» и призвал усилить экономическое давление на Беларусь. «Лукашенко завтра снова назначит себя президентом на очередных псевдо-выборах. Это вопиющее оскорбление демократии. Он нелегитимен», — написала в субботу в своем аккаунте X глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В ответ на это Лукашенко на пресс-конференции в финальный день выборов заявил, что ему «абсолютно фиолетово», будут ли результаты голосования признаны на Западе или нет.