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Во Франции подсчитали заработок США на украинском конфликте 1

В мире
Дата публикации: 27.01.2025
BB.LV
Во Франции подсчитали заработок США на украинском конфликте
ФОТО: Global Look Press

Ouest-France: Доход США от продаж оружия вырос на 29% из-за конфликта на Украине.

Конфликт на Украине способствовал увеличению прибыли США от продаж оружия. Об этом сообщила французская газета Ouest-France.

По подсчетам издания, в 2024 году доход от продажи оружия вырос на 29 процентов, достигнув рекордной суммы в 318,7 миллиарда долларов. В Госдепартаменте США объяснили это желанием многих стран пополнить запасы вооружений взамен того, которое было отправлено на Украину.

Американские компании отметили, что ожидают в ближайшие кварталы увеличения заказов на артиллерийские снаряды, системы Patriot и бронетехнику.

Ранее телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку хотят заработать на восстановлении республики. До этого бывший глава МИД Чехии Кирил Свобода отметил, что Соединенные Штаты получают множество выгод от конфликта на Украине. По его словам, помимо продажи оружия, США продают Европе газ по цене, в четыре раза превышающей цену энергоносителя в самой стране.

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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    27-го января

    Т.е. Укрии отдали вооружение на халяву,что бы потом за счёт налогоплательщиков за бешенные деньги у пиндосов купить новое.Так теперь поговорку "русский юизнес"стоит изменить на "бизнес по европейски".

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