Президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Il Foglio, что военное положение в Украине в соответствии с законодательством предусматривает мобилизацию людей с 25 лет, а для демобилизации нужно заставить Россию быстрее закончить войну, пишет ВВС .

По его словам, есть запросы от военных относительно того, «как вернуться домой и не возвращаться на фронт».

«Безусловно, они есть. Они не предусмотрены сегодня законом. Военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов. И в этом, к сожалению, вызов этой войны. Мы сегодня защищаемся. Если завтра половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться, если завтра половина пойдет домой — Путин нас убьет всех», — подчеркнул Зеленский.

После начала полномасштабного российского вторжения президент Зеленский ввел в Украине военное положение и издал указ о всеобщей мобилизации. При этом в ВСУ могут быть призваны только мужчины в возрасте от 25 лет. Западные союзники призывали Киев снизить призывной возраст.