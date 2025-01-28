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«Если завтра половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться» - Зеленский 3

В мире
Дата публикации: 28.01.2025
BBC
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: пресс-фото

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Il Foglio, что военное положение в Украине в соответствии с законодательством предусматривает мобилизацию людей с 25 лет, а для демобилизации нужно заставить Россию быстрее закончить войну, пишет ВВС.

По его словам, есть запросы от военных относительно того, «как вернуться домой и не возвращаться на фронт».

«Безусловно, они есть. Они не предусмотрены сегодня законом. Военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов. И в этом, к сожалению, вызов этой войны. Мы сегодня защищаемся. Если завтра половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться, если завтра половина пойдет домой — Путин нас убьет всех», — подчеркнул Зеленский.

После начала полномасштабного российского вторжения президент Зеленский ввел в Украине военное положение и издал указ о всеобщей мобилизации. При этом в ВСУ могут быть призваны только мужчины в возрасте от 25 лет. Западные союзники призывали Киев снизить призывной возраст.

#война рф и украины #зеленский
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    28-го января

    Так украина и сдалась, а потом подписав договор, дождавшись пока отведут войска решила воевать.

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  • MiU
    Made in USSR
    28-го января

    "...Путин нас убъёт всех". Лучше пусть всех загублю я (типа так, мистер Зе, да?).

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го января

    Да, бубочка!💪 Не дай им соскочить! До последнего хохла и границ 91-го года. А потом с чемодашкой денег и в тёплые страны на отдых, доживать счастливо жизнь.🥳🎉 🍾

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