Десятки тысяч людей выходят на улицы по всей Словакии, чтобы выразить свое несогласие с политикой премьер-министра Роберта Фицо, которого они обвиняют в пророссийской позиции. Последняя волна антиправительственных митингов была вызвана поездкой Фицо в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным - редкий визит в Кремль лидера Европейского союза после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

"Словакия принадлежит Европе. Мы хотим быть частью Европы с точки зрения ценностей. Мы не принадлежим России, мы не хотим сотрудничать с Россией в любом случае, и это наша позиция, которую мы должны выражать вежливо, но ответственно", - сказал Мариан Кулич, управляющий директор организации "Мир для Украины", выступая на митинге в столице Братиславе.

Недавние высказывания Фицо о возможности смены внешнеполитической ориентации Словакии и выхода из Европейского союза и НАТО стали еще одними среди недавних шагов премьер-министра, вызвавших гнев протестующих.

На прошлой неделе протесты прошли в 28 местах. Это более чем в два раза больше, чем пару недель назад. Акции протеста набирают силу на фоне напряженности после того, как Фицо обвинил организаторов и оппозицию в контакте с неустановленной группой иностранцев. Последние, по его словам, готовят переворот в Словакии.

Фицо связал свои обвинения с секретным докладом разведслужбы страны (SIS), который он представил в парламенте. Подробности неизвестны, но Фицо публично заявил, что оппозиция планирует занять правительственные здания, перекрыть дороги, организовать общенациональную забастовку и спровоцировать столкновения с полицией в рамках предполагаемого плана по свержению его правительства.

"Мы видим структуру, которая хочет использовать эти собрания, эти митинги, прежде всего, для возможного столкновения с силами безопасности государства, для дальнейшей эскалации напряженности. Для дальнейшей агрессии, а затем для реализации плана, который сегодня готовят организаторы этих протестов", - заявил Фицо в пятницу.

Словацкие лидеры заявили, что ситуация серьезная. В то же время оппозиция отвергла доклад и обвинила в использовании SIS в политических целях. Организаторы большинства митингов из группы "Мир для Украины" также отвергли заявления Фицо и сказали, что он пытается запугать население Словакии. Все публичные антиправительственные акции протеста с момента приведения кабинета Фицо к присяге 25 октября 2023 года были мирными.

15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями. Нападавший Юрай Цинтула был задержан на месте.