Baltijas balss logotype

Разведка Словакии принесла премьеру Фицо план его свержения 1

В мире
Дата публикации: 28.01.2025
BB.LV
Момент покушения на Роберта Фицо в 2024 году.

Момент покушения на Роберта Фицо в 2024 году.

Хозяин Братиславского замка был одним из немногих лидеров стран ЕС и НАТО, встречавшихся с Путиным.

Десятки тысяч людей выходят на улицы по всей Словакии, чтобы выразить свое несогласие с политикой премьер-министра Роберта Фицо, которого они обвиняют в пророссийской позиции. Последняя волна антиправительственных митингов была вызвана поездкой Фицо в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным - редкий визит в Кремль лидера Европейского союза после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

"Словакия принадлежит Европе. Мы хотим быть частью Европы с точки зрения ценностей. Мы не принадлежим России, мы не хотим сотрудничать с Россией в любом случае, и это наша позиция, которую мы должны выражать вежливо, но ответственно", - сказал Мариан Кулич, управляющий директор организации "Мир для Украины", выступая на митинге в столице Братиславе.

Недавние высказывания Фицо о возможности смены внешнеполитической ориентации Словакии и выхода из Европейского союза и НАТО стали еще одними среди недавних шагов премьер-министра, вызвавших гнев протестующих.

Robert_Fico,_April_2024.jpg

На прошлой неделе протесты прошли в 28 местах. Это более чем в два раза больше, чем пару недель назад. Акции протеста набирают силу на фоне напряженности после того, как Фицо обвинил организаторов и оппозицию в контакте с неустановленной группой иностранцев. Последние, по его словам, готовят переворот в Словакии.

Фицо связал свои обвинения с секретным докладом разведслужбы страны (SIS), который он представил в парламенте. Подробности неизвестны, но Фицо публично заявил, что оппозиция планирует занять правительственные здания, перекрыть дороги, организовать общенациональную забастовку и спровоцировать столкновения с полицией в рамках предполагаемого плана по свержению его правительства.

"Мы видим структуру, которая хочет использовать эти собрания, эти митинги, прежде всего, для возможного столкновения с силами безопасности государства, для дальнейшей эскалации напряженности. Для дальнейшей агрессии, а затем для реализации плана, который сегодня готовят организаторы этих протестов", - заявил Фицо в пятницу.

Словацкие лидеры заявили, что ситуация серьезная. В то же время оппозиция отвергла доклад и обвинила в использовании SIS в политических целях. Организаторы большинства митингов из группы "Мир для Украины" также отвергли заявления Фицо и сказали, что он пытается запугать население Словакии. Все публичные антиправительственные акции протеста с момента приведения кабинета Фицо к присяге 25 октября 2023 года были мирными.

15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями. Нападавший Юрай Цинтула был задержан на месте.

2
1

Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    28-го января

    Т.е. не хочешь содержать Укрию-получи майданчик,здесь уже не уши " профессиональных майданщиков"торчат,здесь уже они во весь рост стоят.

    9
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео