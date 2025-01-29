Новые власти Сирии ожидают от РФ компенсаций

Дата публикации: 29.01.2025
В ходе первого после свержения Асада визита делегации РФ в Дамаск новые сирийские власти заявили о необходимости исправления ошибок прошлого и восстановления доверия посредством конкретных мер.

"Необходимо учитывать ошибки прошлого"

Сирийская администрация также заявила, что "в восстановлении отношений необходимо учитывать ошибки прошлого, уважать волю сирийского народа и служить его интересам". Согласно сообщению, представители России, на протяжении последнего десятилетия поддерживавшей сирийского диктатора Башара Асада, подтвердили уважение суверенитета и территориальной целостности этой страны.

"Обе стороны обсудили механизмы переходного правосудия, направленные на обеспечение ответственности и достижение справедливости для жертв жестокой войны, развязанной режимом Асада", - отмечает агентство.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что встреча с новыми властями Сирии прошла в "критический момент" в российско-сирийских отношениях. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул важность поездки и указал на необходимость наладить и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями.

Первый визит делегации РФ после свержения Асада

Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым посетила Сирию накануне. Это первый официальный визит российских чиновников после свержения Башара Асада.

Бывший президент Сирии потерял власть после стремительного наступления джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и ее союзников из рядов вооруженной оппозиции. Боевики всего за неделю - с конца ноября до 7 декабря - продвинулись с севера Сирии до Дамаска. Войска и силовики не оказали им почти никакого сопротивления. Башар Асад покинул страну и получил убежище в России.

Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой о дальнейшем присутствии российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе, расположенных на побережье Средиземного моря, сообщал министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра. При Асаде у сторон была заключена договоренность о размещении российского контингента на этих базах сроком на 49 лет.

