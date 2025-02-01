Генштаб ВСУ опубликовал кадры разрушения школы-интерната в городе Суджа Курской области. В Киеве заявили, что ВС РФ ударили по школе авиабомбой. Комментария российской стороны пока нет.

В городе Суджа Курской области, занятом украинскими войсками, разрушено здание школы-интерната. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил в Telegram-канале в субботу, 1 февраля, что причиной стал авиаудар российской армии.

По данным украинского командования, удар был нанесен российской управляемой авиационной бомбой (КАБ). В интернате находились десятки мирных жителей, о чем знали ВС РФ, подчеркнули в Генштабе.

Первым об атаке сообщил в Telegram-канале курский активист Владимир Синельников. По его словам, под завалами находятся 95 человек. Активистка Любовь Прилуцкая подтвердила эту информацию в комментарии изданию "Агентство".

ВСУ: Удар нанесла Россия

На каналах украинского издания "ТРО Медиа", освещающего службу частей территориальной обороны ВСУ, опубликовано короткое видеообращение Алексея Дмитрашковского - полковника ВСУ и пресс-офицера военной комендатуры на территории РФ. Он также заявил, что удар нанесла российская армия, 95 человек оказались под завалами.

"Из-под завалов слышны стоны и крики людей", - сказал он. По словам Дмитрашковского, большинство из них - люди пожилого возраста и лежачие. Украинские солдаты "ведут поисковые и спасательные работы".

12 января Дмитрашковский также сообщал, что российская авиация нанесла удар по интернату в Судже. Тогда, по его словам, погибла женщина.

Официального комментария российской стороны пока нет. В пророссийском канале "Суджа в Telegram" говорится, что это "удар украинской армии", а "видео публикует противник, для того чтобы обвинить российскую армию в ударе по нашим мирным гражданским людям".