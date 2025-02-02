Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в США пострадали шесть человек 1 739

В мире
Дата публикации: 02.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в США пострадали шесть человек
ФОТО: Global Look Press

В городе Мартинес в округе Контра-Коста штате Калифорния США произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Martinez Refining Company. Пострадали шесть человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По данным канала, пострадавшие — работники предприятия, четверым из них потребовалась госпитализация. Жителям близлежащих районов рекомендовали пройти в укрытие.

«Пожалуйста, зайдите в помещение, закройте все окна и двери, выключите все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Если не используете камин, закройте дымовые заслонки и вентиляционные отверстия, заклейте щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами», — говорится в сообщении

О мощных лесных пожарах в США стало известно 7 января, площадь возгорания превысила 163 квадратных километра. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Лос-Анджелеса, оценили на сумму, превышающую 350 миллионов долларов. Больше всего объектов пострадало в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки многих мировых знаменитостей.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео