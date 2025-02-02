Европа нуждается в поставках российского газа, однако их возобновление будет проблематичным из-за подрыва «Северных потоков». Об этом пишет итальянское издание Il Sussidiario.

«Мы также должны иметь смелость помнить, что общее и стратегическое соглашение между Россией и Европой было бы полезно для обеих сторон. Мы сделали вид, что забыли об этом, но когда мы расплачиваемся по счетам, мы это понимаем», — отмечается в статье.

В материале также говорится о том, что остановка транзита газа через территорию Украины сильнее навредила европейским странам и Киеву, чем Москве.