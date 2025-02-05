Владимир Зеленский оценил потери ВСУ с начала полномасштабной войны в 45 тысяч погибшими и 390 тысяч ранеными. Он также заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если другие варианты заключения мира будут исчерпаны.

Отвечая на вопрос британского журналиста Пирса Моргана о том, как он относится к возможности сесть за стол переговоров вместе с Путиным, Зеленский сказал: "Если это единственный формат, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, то, безусловно, мы пойдем на этот формат".

Он также сказал, что любые такие переговоры будут вестись с четырьмя участниками, но не уточнил, кого именно имеет в виду. При этом в одном из предыдущих интервью в выходные он сказал, что "хотел бы видеть за столом переговоров США, Украину и россиян. И, честно говоря, голос Евросоюза также должен быть там".

Любой подобный разговор должен состояться после встречи с президентом США Дональдом Трампом, заметил тогда Зеленский.

Говоря о Владимире Путине, Зеленский отметил: "Я не буду к нему добр, я считаю его врагом. Если честно, я думаю, что он тоже считает меня врагом".

В интервью, данном во вторник, украинский президент признал, что его страна, скорее всего, потеряет по крайней мере часть территории, захваченной Россией с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Резко критикуя сторонников Украины в войне, Зеленский посетовал, что "к сожалению, поддержка, которую оказывают наши партнеры, недостаточна для того, чтобы полностью вытеснить Путина с наших территорий".

Тем не менее, он указал на членство в НАТО как на лучший шанс для Украины закончить войну и гарантировать безопасность страны.

В интервью Зеленский оценил количество погибших в войне на Украине в 45 100 человек и 390 000 раненых. Он заявил, что Россия потеряла 350 000 мертвыми и 700 000 ранеными.

Президент США Дональд Трамп, от дальнейших действий которого будет зависеть исход войны, заявил на пресс-конференции во вторник, что США "разговаривают с россиянами, мы разговариваем с украинским руководством". Он не предоставил более подробной информации.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия будет "открыта" для мирных переговоров, но раскритиковал США, сказав, что с их стороны нет желания решать юридические вопросы. Он также назвал Зеленского "нелегитимным" руководителем возможных переговоров и не согласился говорить с ним напрямую, сказав, что "выделит соответствующих людей".