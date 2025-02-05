Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сказал, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, если это будет единственным вариантом мирного урегулирования, пишет ВВС .

«Если это единственная конфигурация, при которой мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, то мы определенно пойдем на такой вариант встречи», — сказал он.

По словам украинского президента, его отношение к Путину в данном случае не имеет значения. «Я считаю его врагом и, честно говоря, думаю, что он также считает меня врагом», — добавил Зеленский.

В переговорах о мире должны также принимать участие США и ЕС, сказал президент.