Зеленский сказал, что готов сесть за стол переговоров с Путиным

В мире
Дата публикации: 05.02.2025
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сказал, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, если это будет единственным вариантом мирного урегулирования, пишет ВВС.

«Если это единственная конфигурация, при которой мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, то мы определенно пойдем на такой вариант встречи», — сказал он.

По словам украинского президента, его отношение к Путину в данном случае не имеет значения. «Я считаю его врагом и, честно говоря, думаю, что он также считает меня врагом», — добавил Зеленский.

В переговорах о мире должны также принимать участие США и ЕС, сказал президент.

#Путин #война РФ и Украины #Зеленский
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
