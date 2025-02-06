Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский высказался об отмене собственного запрета на переговоры с Россией 2 1218

В мире
Дата публикации: 06.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский высказался об отмене собственного запрета на переговоры с Россией
ФОТО: Instagram

Зеленский о запрете на переговоры с Россией: Не вижу никаких проблем

Законодательный запрет на прямые переговоры с Россией не является проблемой, считает президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

«Ситуация по отмене указа [о запрете переговоров] — это такой российский нарратив», — высказался политик, таким образом подтвердив, что не собирается инициировать отмену запрета.

Зеленский заявил о своей готовности к переговорам и добавил, что «не видит никаких проблем» в существующем законодательном запрете. Политик также отметил, что президент США Дональд Трамп и лидеры европейских стран считают невозможным урегулирование конфликта без участия России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о готовности к переговорам, сказал: «Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров».

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Зеленский
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео