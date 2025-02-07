Уже почти неделю с рабочим визитом в США находится депутат Сейма, лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс. Он провел целый ряд встреч с влиятельными республиканскими политиками, входящими в ближний круг президента США Дональда Трампа.

Прошли переговоры с конгрессменами Заком Наном и Руди Якимом, сенатором от штата Арканзас Томом Коттоном, ветераном американской политики, сенатором Чарльзом Грейссли, который недавно даже временно возглавлял сенат США. Шлесерс также встретился с мэром Майями Стивом Мейнером.

А вчера Шлесерс в числе видных мировых политиков и бизнесменов - сторонников Республиканской партии США, - участвовал в ежегодном Национальном молитвенном завтраке, где с большой речью выступил и сам Дональд Трамп.