Глава МИД Британии Лэмми: Переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время.

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми усомнился в скором проведении мирных переговоров между Россией и Украиной. На эту тему он высказался в интервью The Guardian.

Как утверждает министр, начало переговоров затягивается из-за незаинтересованности Москвы в урегулировании конфликта. «Я не уверен, что остались недели до мирных переговоров. Я не ожидаю прекращения огня (...) в ближайшее время», — заявил он.

Лэмми добавил, что Западу понадобится еще несколько месяцев для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в обсуждении.