Сводить нынешние протесты в Сербии банально к деятельности иностранных разведок было бы очень наивно, протесты эти имеют очень многогранную, в том числе, национальную природу, уверен политолог, главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко в комментарии азербайджанскому изданию «Зеркало».

«Ситуация гораздо серьёзнее. Протесты эти имеют очень национальную природу, очень давнюю природу. Вопрос в том, что Вучичу, к сожалению, за время его правления не удалось наладить взаимопонимание с национальной интеллигенцией, с теми, кто в известной степени являются некими маяками для разных групп населения.

И в этом смысле то, что сейчас впервые за 25 лет бастует вся профессура, – это прямое следствие отсутствия диалога с национальной интеллигенцией. То есть, студенты не сами по себе бастуют. Они выведены на эти протесты своими профессорами», – считает эксперт.

При этом Олег Бондаренко не исключает след иностранных спецслужб, заинтересованных в устраивании свержения Вучича.

«Сербия была раем для некоммерческих организаций всех видов, особенно, конечно, западных. Там представлены все возможные немецкие, британские, американские, голландские, шведские и прочие неправительственные организации, которые тратят десятки миллионов евро в совокупности на эту маленькую страну, пытаясь там создать своё лобби.

Своё лобби и среди студентов, которые проходят обучение, и среди журналистов, оказывая помощь различным медиа-проектам, среди экспертов, среди политиков в том числе. Но если бы не было вот такой общенациональной солидарности в неприятии определённых вещей, происходящих в Сербии, то эти протесты, конечно, были бы невозможны», – полагает эксперт.

Олег Бондаренко уверен, Вучича подвели некоторые его соратники, заразившие госструктуры коррупцией.

«Истинная причина – это коррупция, потому что трагедия на вокзале в Нови-Саде случилась из-за того, что кто-то, по всей видимости, украл деньги, выделенные на реконструкцию этого злополучного козырька всего за полгода до трагедии. Это такое кумовство и работа по партийной линии, в которой тоже обвиняют действующую власть.

Важно отметить, что в Сербии в процентном отношении больше всего в Европе членов партии на общую численность населения. Из меньше чем 7 миллионов населения страны, 700 тысяч состоят в Сербской прогрессивной партии. Все карьеры делаются только по партийной линии. И это, конечно, сербов немножко раздражает, потому что возвращает их в титовские времена, когда партия была кузницей кадров.

Есть также много целевых претензий у студентов и профессоров относительно уровня их зарплаты, стипендий. Но в этом власть уже пошла навстречу. Для тех студентов, кто оплачивал обучение, на 50% снижена цена», – отмечает Олег Бондаренко.

Он подчёркивает, что для части людей – это протест против разработки литиевого месторождения в интересах крупного бизнеса. Эти экологические протесты тоже были довольно давними, довольно серьёзными. Есть протестные группы, которые выступают против того, чтобы мириться с независимостью Косова. И хотят как-то вернуть Косово. Хотя это очень и очень сложно, если не сказать невозможно, отмечает балканист.

И, наконец, есть группа, которая вышла и протестует в связи с крушением козырька вокзала. Это стало триггером, это стало поводом, подчеркнул Олег Бондаренко.

"Но многие эти протестные группы настроены довольно национал-патриотически, вовсе не прозападно. Они выходят с национальными флагами, флагов ЕС, как и, впрочем, партийных флагов, там нет. И вообще можно заметить, что партии очень мало участвуют в этих протестах с точки зрения своих активистов, транспарантов, деклараций, символики и так далее.

То есть, скорее, оппозиционные партии пытаются воспользоваться этими протестами, но вряд ли можно утверждать, что именно оппозиция этими протестами управляет".

