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Пентагон: Киев вряд ли восстановит границы и вступит в НАТО 2

В мире
Дата публикации: 12.02.2025
Deutsche Welle
Пентагон: Киев вряд ли восстановит границы и вступит в НАТО

Новый министр обороны США Пит Хегсет считает "нереалистичным", что Украина вступит в НАТО и вернется к границам 1991 года. С такими словами он выступил в Брюсселе на встрече в формате "Рамштайн".

Вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 1991 года после завершения войны с Россией нереалистично. С такими словами новый министр обороны США Пит Хегсет выступил в Брюсселе в среду, 12 февраля, на встрече Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".

"США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", - сказал министр. Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные "европейскими и неевропейскими войсками", продолжил глава Пентагона.

"Если эти войска будут развернуты как миротворцы в Украине в какой-либо момент, они должны быть развернуты в рамках миссии, не связанной с НАТО, на них не должна распространяться Пятая статья", - добавил он. "В рамках любой гарантии безопасности американские войска не будут размещены в Украине", - заявил министр.

Пентагон: Границы 1991 года нереалистичны

Хегсет добавил, что считает "нереалистичным" и то, что Украина сможет вернуться к границам 1991 года, то есть тем, что существовали до аннексии Крыма в 2014 году.

"Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Но мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам до 2014 года - нереалистичная цель, - отметил министр. - Преследование этой иллюзорной цели только продлит войну и вызовет больше страданий".

#война рф и украины #сша
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го февраля

    ...за безопасность Украины будет нести ответственность ЕС.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го февраля

    Путин и Трамп произвели полуторачасовой разговор по телефону.

    5
    0

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