Украина готова предложить России обмен территориями - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в любых потенциальных мирных переговорах Украина предложит России обмен территориями. Об этом он сообщил в интервью британской газете "The Guardian", опубликованном во вторник, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Зеленский встретился в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Венсом, который часто критиковал американскую военную поддержку, жизненно важную для Украины в войне против России.

"Есть голоса, которые говорят, что Европа может предложить [Украине] гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю нет", — заявил Зеленский в интервью "The Guardian".

"Гарантии безопасности без Америки — это не настоящие гарантии безопасности", — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы обе воюющие стороны достигли соглашения, но Украина обеспокоена условиями такого соглашения.

Зеленский в интервью "The Guardian" заявил, что на переговорах предложил бы российскому президенту Владимиру Путину территорию, которую Украина заняла в Курской области шесть месяцев назад.

"Мы обменяем одну территорию на другую", — сказал Зеленский, добавив, что он не знает, какие территории потребует взамен.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", — отметил Зеленский.

С 2014 года Россия аннексировала принадлежащий Украине Крымский полуостров. В 2022 году она также аннексировала Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области, хотя полностью не контролирует ни одну из этих территорий.

Трамп в понедельник подтвердил, что вскоре направит в Украину своего специального посланника Кита Келлога, которому поручено разработать предложение по прекращению боевых действий.

Трамп призывает к быстрому завершению вооруженного конфликта, а Зеленский призывает Вашингтон предоставить твердые гарантии безопасности в случае любого соглашения.

Киев считает, что любое соглашение без военных гарантий, таких как членство в НАТО или размещение миротворческих сил, даст Кремлю время для перегруппировки и вооружения для нового наступления.

Зеленский заявил, что предложит выгодные контракты на восстановление американским компаниям, чтобы заручиться поддержкой Трампа.

"Те, кто помогает нам спасти Украину, будут ее восстанавливать — со своими компаниями вместе с украинскими компаниями. Мы готовы подробно говорить обо всех этих вещах", — сказал он в интервью "The Guardian".

Украина обладает минеральными ресурсами, которые являются одними из крупнейших в Европе, и их попадание в руки русских "не в интересах Соединенных Штатов", отметил Зеленский.

"Ценные природные ресурсы, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых ранее не существовало, для инвестиций. Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это принесет прибыль", — добавил Зеленский.

МИД РФ отвергает идею обмена территориями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале отреагировала на слова президента Украины о возможности обмена удерживаемой ВСУ территории в Курской области на какую-то часть украинских территорий, оккупированных Россией, сообщает ВВС.

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — написала Захарова.