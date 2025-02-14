Киев передал США проект соглашения о редкоземельных металлах

Проект меморандума о партнерстве по разработке редкоземельных металлов был доработан Украиной и передан американской стороне. Ранее представители США попросили дать им время, чтобы успеть "с ним поработать".

Украина подготовила доработанный проект меморандума по разработке редкоземельных металлов и передала его на рассмотрение представительству США. Об этом сообщили в пятницу, 14 февраля, агентство Reuters и ряд украинских СМИ со ссылкой на представителя украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Агентству Liga.net это подтвердил также собеседник в команде президента Украины Владимира Зеленского.

"В ходе телефонного разговора в среду Зеленский и Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам на Мюнхенской конференции. Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17.00 пятницы, чтобы с ним поработать", - говорится в сообщении Liga.net. В "Плане победы" Зеленского есть пункт, предусматривающий инвестиции в отрасль добычи полезных ископаемых, уточняют в агентстве.

США хотят заключить с Украиной экономическое соглашение

Двумя днями ранее министр финансов США Скотт Бессент после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Вашингтон хочет заключить экономическое соглашение с Украиной в обмен на поддержку страны. В обмен на это США "продолжат оказывать материальную поддержку Украине и украинскому народу", добавил министр.

Сам Зеленский заявил, что намерен подписать экономические соглашения в США на MSC, которая стартует 14 февраля. Он добавил, что команда чиновников в ближайшие два дня будет работать, "чтобы у нас была возможность завершить некоторые соглашения в Мюнхене".

Соглашение с Украиной о поставках редкоземельных металлов в США может компенсировать налогоплательщикам этой страны миллиарды долларов, потраченные на продажу оружия Украине, считает госсекретарь США Марко Рубио. "Надеюсь, мы скоро узнаем об этом больше", - сказал Рубио 13 февраля в радиоинтервью, говоря о возможном сотрудничестве с Киевом по разработке "всех природных ресурсов" в стране.

Трамп хочет редкоземельные металлы в обмен на помощь Украине

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит помогать Украине, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. "Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы, - сказал он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома. - Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами".

На уточняющий вопрос, хочет ли он, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, Трамп ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов. По словам главы Белого дома, Украина уже готова к этому и он хочет, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.

Владимир Зеленский 7 февраля заявил, что Украина не хочет "дарить" Западу свои запасы полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Киев предлагает западным партнерам взаимовыгодное сотрудничество, причем США должны получить приоритетный доступ к месторождениям.