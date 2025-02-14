Baltijas balss logotype

Начинается Мюнхенская конференция по безопасности 1

В мире
Дата публикации: 14.02.2025
LETA
Начинается Мюнхенская конференция по безопасности
ФОТО: twitter

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с сегодняшнего дня по воскресенье, 16 февраля, свидетельствует информация на сайте конференции.

Латвию на конференции представляют президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, министр иностранных дел Байба Браже, а также министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданс.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны, сегодня Мюнхенскую конференцию по безопасности откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а вести мероприятие будет глава конференции Кристоф Хойсген.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности участники обсудят пять тем оборонной сферы: оборону, основанный на правилах международный порядок, защиту людей, устойчивость и технологии.

Во второй день конференции в центре внимания будут суверенитет и оборона Украины, будущее трансатлантического партнерства, а также региональные конфликты и кризисы, а в воскресенье дискуссии завершатся дебатами о роли Европы в мире. Кроме того, в воскресенье предыдущий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сменит Хойсгена на посту председателя конференции.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1963 года.

#безопасность
0
2

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    14-го февраля

    После переговоров Трампа и Путина, задача Nr.1, нужно придумать за что мы любим Россию

    4
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео