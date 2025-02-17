Британия может отправить войска в Украину для поддержания мира

Британия в случае необходимости готова отправить военнослужащих в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения, заявил премьер-министр страны Кир Стармер в статье для газеты Telegraph, пишет ВВС .

Как отмечает издание, британский премьер впервые официально заявляет, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине. Его статья вышла в преддверии встречи европейских лидеров в Париже в понедельник.

«Британия готова сыграть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины, на которую Великобритания уже выделила 3 млрд фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года, — пишет Стармер. — Это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших собственных войск, если это будет необходимо».

По словам премьера, он чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военнослужащих, однако помощь Украине, по его словам, поможет укрепить безопасность самой Британии и всего европейского континента.

«Окончание этой войны, когда оно произойдет, не может стать лишь временной передышкой перед тем, как Путин снова нападет», — добавил Кир Стармер.

Ранее премьер-министр лишь намекал, что британские войска могут быть задействованы в поддержании мира в Украине после окончания боевых действий.

В понедельник Стармер примет участие во встрече европейских лидеров в Париже, на которой будет обсуждаться урегулирование в Украине.

Страны ЕС недовольны тем, что администрация президента США Дональда Трампа решила не вовлекать Европу в переговоры с Россией о прекращении войны.

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Ожидается, что после встречи британский премьер отправится в Вашингтон, чтобы донести позицию европейских лидеров до Трампа. После этого лидеры ЕС планируют провести еще один саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Одновременно с этим в Саудовской Аравии идет подготовка к встрече официальных лиц России и США, на которой будут обсуждаться мирное урегулирование и подготовка к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Первая встреча делегаций в Эр-Рияде, как пишут газета «Коммерсант» и портал Axios, состоится во вторник.

Ожидается, что с американской стороны во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Уиткофф ранее сообщил Fox News, что он и Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию в воскресенье вечером. Рубио прибудет туда в понедельник из Израиля.

Кто будет возглавлять российскую делегацию — официально не сообщается, однако источники СМИ пишут, что это может быть глава МИД России Сергей Лавров.

Также возможно участие помощника российского президента Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Высокопоставленный источник в правительстве Украины ранее сказал Би-би-си, что Киев не был приглашен на переговоры в Саудовской Аравии.

Спецпосланик Дональда Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что Киев будет участвовать в консультациях. Как отмечают корреспонденты Би-би-си, это, вероятно, произойдет не на ранней стадии.

Дональд Трамп в воскресенье вечером также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет задействован в мирных переговорах.

Он также сказал, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «очень скоро», но не уточнил, когда именно это может произойти.

Ранее сообщалось, что встреча может состояться до конца февраля.

«Мы продвигаемся вперед. Мы пытаемся добиться мира между Россией и Украиной, и мы очень усердно работаем над этим», — добавил Трамп.