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Назло Вашингтону?! Страны ЕС ответили на переговоры России и США новым пакетом помощи Украине 3

В мире
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Назло Вашингтону?! Страны ЕС ответили на переговоры России и США новым пакетом помощи Украине
ФОТО: Global Look Press

Politico: ЕС готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму в 6 млрд евро.

Страны Европейского союза (ЕС) готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более чем в 6 миллиардов евро в качестве ответа на переговоры России и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Пакет, который должен включать в себя все — от 1,5 миллиона артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента начала конфликта на Украине и может быть представлен перед весьма символичным визитом европейских комиссаров в Киев 24 февраля», — отмечается в материале издания.

При этом 6 миллиардов евро являются минимальной планкой, которую хотят установить европейские чиновники. Предполагается, что она может вырасти до 10 миллиардов евро. При этом распределение трат на военную помощь будет пропорционально ВВП стран Евросоюза.

Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон созовет вторую за три дня срочную встречу стран Европы по конфликту на Украине. В ней примут участие Норвегия, Канада, страны Прибалтики, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, так как они не были приглашены на первый саммит.

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Комментарии (3)

  • Мп
    Мимо проходил
    19-го февраля

    Цирки и кинотеатры в Латвии могут закрываться: такой европейский балаган можно миотреть долго и увлекательно, никакого попкорна не надо.

    9
    0
  • JL
    Janina LV
    18-го февраля

    Назло Вашингтону?! 😏 это искусство делать вид, что плюешь в лицо, когда на самом деле целуешь сапоги.

    16
    0
  • Ч
    Чангл
    18-го февраля

    Это не ЕС решил, а американцы. Они сказали, что Европа сама будет оплачивать нужды Украины до завершения конфликта. Не нужно делать из них героев, а людей дебилами.

    20
    0

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