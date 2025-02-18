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Россия теперь угрожает всей Европе - премьер Дании 1

В мире
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Россия теперь угрожает всей Европе - премьер Дании
ФОТО: LETA

Россия теперь представляет угрозу для всей Европы, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после неформальной встречи лидеров Европы в Париже в понедельник. На встрече она представляла интересы восьми балтийских и северных стран, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Война в Украине связана с имперскими мечтами России, с созданием более сильной и большой России, и я не думаю, что это остановится на Украине», – сказала Фредериксен журналистам. Она также предупредила США о рисках попыток договориться о быстром перемирии, которое дало бы России возможность «снова мобилизоваться, атаковать Украину или другую страну Европы».

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи отметил, что отношения Европы с США вступают в новую фазу, и Европа это осознает.

«Каждый участник этой встречи понимает, что трансатлантические отношения, альянс НАТО и наша дружба с Соединенными Штатами перешли в новую фазу. Мы все это видим», – заявил Туск.

«Я не думаю, что это должно кого-то удивлять, и эта встреча это подтвердила – наши европейские партнеры понимают, что пришло время увеличивать обороноспособность Европы», – добавил он, подчеркнув, что по этому вопросу среди лидеров существует единство.

Туск также отметил, что нет смысла сердиться на требования США увеличить расходы на оборону, так как у них есть основания.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что получила информацию о переговорах в Париже в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Военная поддержка Украины продолжится. Мир в Украине должен быть справедливым. Европа будет больше инвестировать в оборону», – написала латвийский политик в соцсетях. «Важно, что Европа едина: прекращение огня не может начаться, пока не будут даны четкие гарантии безопасности Украине».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник собрал в Париже лидеров наиболее влиятельных европейских стран для обсуждения ситуации в Украине и европейской безопасности.

Президент США Дональд Трамп в среду удивил как Украину, так и союзников в Европе, заявив, что у него состоялся «долгий и чрезвычайно продуктивный» телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они договорились «немедленно» начать переговоры о прекращении войны, развязанной Россией против Украины.

В неформальной встрече в Париже приняли участие главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

#нато
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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    18-го февраля

    А как в отношений имперских амбиций США в отношении Гренладии или это другое?!

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