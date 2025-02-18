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Заявления США по Украине «приятны для Путина» - Зеленский 2

В мире
Дата публикации: 18.02.2025
Deutsche Welle
Заявления США по Украине «приятны для Путина» - Зеленский
ФОТО: LETA

Высказывания главы Пентагона о том, что Киеву не удастся вернуть Донбасс и Крым, - "очень общие", заявил Зеленский, пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявления министра обороны США Пита Хегсета и других представителей администрации Дональда Трампа о положении Украины в войне, развязанной против нее РФ, и отсутствии у Киева перспектив для победы. Об этом украинский лидер заявил журналистке немецкой медиакомпании ARD Сандре Майшбергер (Sandra Maischberger), беседуя с ней на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Интервью стало частью очередного выпуска ток-шоу Майшбергер, выходящего в эфир во вторник, 18 февраля.

По словам Зеленского, "проблема в том, что США сегодня говорят вещи, которые очень приятны Путину". Украинский лидер считает, что Вашингтон хочет "угодить" президенту РФ. "Знаете, для чего? Чтобы встретиться и быстро добиться успеха. Но то, что они хотят - "просто прекращение огня", - это не успех", - заявил Зеленский.

При этом президент Украины назвал "очень общими" высказывания министра обороны США Пита Хегсета о невозможности для Украины добиться выхода на международно признанные границы страны военным путем. "Министр обороны должен глубже вникнуть в детали. Я думаю, ему нужно время для этого", - заявил украинский лидер.

В этом же интервью Зеленский заявил, что добровольно откажется от поста президента, если Украину примут в ЕС и НАТО. "Если российские войска уйдут и у нас будут гарантии безопасности, я больше не буду нужен, - цитирует его AFP. - Думаю, тогда я всего добьюсь. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну".

Хегсет назвал "иллюзорными целями" возвращение Крыма и Донбасса и членство Украины в НАТО

Высказывания, вызвавшие негативную реакцию Зеленского, Хегсет сделал на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, состоявшемся накануне Мюнхенской конференции по безопасности. Глава Пентагона назвал стремление Киева вернуть Крым и Донбасс "погоней за иллюзорной целью", которая, с его точки зрения, лишь продлит войну и приведет к новым страданиям, сообщала корреспондентка DW.

Министр обороны США также заявил, что в Вашингтоне "не считают, что членство Украины в НАТО - это реалистичный результат переговоров по урегулированию".

По мнению новой американской администрации, гарантией безопасности для Украины могли бы стать "европейские и неевропейские войска" миротворцев, среди которых, однако, не будет американских военных. Еще одно условие США - эти войска не должны выступать от имени НАТО и действовать на основании пятой статьи устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.

#война рф и украины #зеленский
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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    18-го февраля

    Всё правильно-не от имени НАТО,за чем Трампу ложить своих солдат,если в случае какой-нибудь провокации (а,она точно будет)не обстрелянных вояк ЕС раскатают в 0,при чём ,наверное быстро.

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  • Ч
    Чангл
    18-го февраля

    Если российские войска уйдут и у нас будут гарантии безопасности, я больше не буду нужен. Ты просроченный можешь общаться теперь только с Тихоновской и ещё каким нибудь представителем от России вроде Ходорковского или Каспарова. Твои сло и подпись ни о чём

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