За несколько дней до досрочных выборов в бундестаг одна из лидирующих в рейтингах партий - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) может попасть в политический скандал. Часть средств, которые партия использовала в своей предвыборной кампании, вероятно, была передана ей через подставное лицо немецким миллиардером, пишет во вторник, 18 февраля, Der Spiegel.

В совместном материале журнала и австрийской газеты Der Standard упоминаются 2,35 млн евро, которые АдГ во время текущей избирательной кампании якобы пожертвовал бывший член правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Герхард Динглер. Как сообщили оба СМИ со ссылкой на расследования австрийских органов безопасности, Динглер на самом деле мог быть просто подставным лицом, а переданные АдГ деньги принадлежат миллиардеру из Дуйсбурга Хеннингу Конле (Henning Conle), работающему в сфере недвижимости.

По имеющимся у СМИ данным, некоторое время назад Динглер представил своему банку контракт, согласно которому он получил от Конле подарок в размере 2,6 млн евро. Когда банк спросил, на какие цели будут использованы деньги, Динглер ответил, что это финансирование некоего проекта в сфере недвижимости.

Однако вскоре после этого 2 349 906 евро были переведены со счета Динглера на счет компании по производству рекламных плакатов в Кельне, пишут СМИ. В начале февраля АдГ сообщила руководству бундестага о пожертвовании такой же суммы от имени австрийца. Деньги были потрачены на производство предвыборных плакатов.

Согласно немецкому партийному законодательству, так называемые подставные пожертвования, при которых личность настоящего донора скрывается, запрещены, отмечает Der Spiegel. Если подозрения подтвердятся, АдГ грозит штраф в размере трехкратной суммы незаконного пожертвования - около 7 млн евро.

Миллиардер, вероятно, не впервые тайно спонсирует АдГ

У Хеннинга Конле имеются резиденции в Цюрихе и Лондоне, а также холдинговая компания в Лихтенштейне, пишет Der Spiegel. По некоторым данным, он является сторонником правых популистов уже продолжительное время, не афишируя это. В 2020 году бундестаг уже накладывал на АдГ штраф в 400 тысяч евро из-за тайного спонсирования со стороны Конле, пишет немецкий журнал.

Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) заявила СМИ, что у партии не было сомнений в том, что Динглер выполняет функции подставного лица. Сторонник АдГ якобы заявил, что деньги на кампанию "поступили из его собственных активов" и платеж не связан с третьими лицами.

Австрийские власти в данный момент проводят отдельное расследование в отношении Динглера, подозревая его в отмывании денег.