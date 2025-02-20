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Глава МИД ФРГ Бербок призналась, что подверглась сексуальным домогательствам 2

В мире
Дата публикации: 20.02.2025
BB.LV
Глава МИД ФРГ Бербок призналась, что подверглась сексуальным домогательствам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в подкасте поделилась собственным опытом оскорбительного поведения, который произошел с ней еще в подростковом возрасте. Она вспомнила, как становилась жертвой сексуальных домогательств.

Она также затронула тему движения Me Too, привлекающего внимание к проблеме сексуальных домогательств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesspiegel.

Перед федеральными выборами Бербок стала гостьей подкаста G Spot, который ведет Стефани Гизингер – победительница конкурса "Следующая топ-модель Германии" в 2014 году.

Бербок рассказала, что в юности столкнулась с ситуацией, которую тогда не могла правильно осознать. Только с появлением движения Me Too она поняла, что такие случаи являются формой сексуального насилия.

Бербок вспомнила, как во время поездки в школьном автобусе села рядом со старшим мужчиной, который внезапно положил руку ей на ногу.

"Мне понадобилось пять остановок, чтобы набраться смелости и пересесть",– рассказала она.

Политик добавила, что тогда пыталась просто отодвинуться подальше, не зная, как реагировать.

Во время обсуждения темы Me Too эти воспоминания снова всплыли в ее памяти. Она призналась, что сначала чувствовала страх и стыд, хотя внутри хотела высказаться. "Стыд должен измениться на другую сторону", – подчеркнула она.

Гизингер, в свою очередь, поделилась собственным опытом, рассказав о подобном случае, который произошел с ней в такси.

"Я почти не знаю ни одной женщины, которая бы не подвергалась сексуальному насилию", – говорит ведущая Гизингер.

#домогательства # германия
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Комментарии (2)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    20-го февраля

    Ого! И Путин именно в это время работал в Германии!

    4
    2
  • Д
    Дед
    20-го февраля

    И чего? От этого она такая дура? А зачем немцы голосуют за эту психологически неуравновешенную?

    17
    1

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