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В США рассказали о «подставе» Украины Трампом 3

В мире
Дата публикации: 22.02.2025
BB.LV
В США рассказали о «подставе» Украины Трампом
ФОТО: Global Look Press

The National Interest: Трамп полностью разрушил механизм западной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп полностью разрушил механизм западной помощи Украине, чем серьезно подставил Киев и Европу. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Слабость Европы выставлена на всеобщее обозрение. Америка официально отказалась от исключительно дорогостоящей и провальной попытки натовской экспансии на территории Украины», — указано в материале.

Отмечается, что теперь европейским странам придется полностью пересмотреть свои отношения с другими государствами, в том числе с Россией. Автор статьи подчеркивает, что Европе следует признать невозможность установления прочного мира на континенте без участия Москвы.

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Комментарии (3)

  • Ч
    Чангл
    23-го февраля

    Хотите воевать за свои. Вас не держат. Орден трёх звёзд ничего не стоит после пуделя. Каждому по ордену и дорогу до Киева. Некуй пиликать на зарплате в 5к

    4
    0
  • Ч
    Чангл
    23-го февраля

    Лучше дружить, чем воевать. Мне покуй на эту окраину, мы живём в говне и это обидно. Я хочу дешёвую энергию, дрова по 40 и товары в магазине одееватные

    3
    0
  • Ч
    Чангл
    23-го февраля

    Обкакались

    2
    0

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