Госслужащим США дали 48 часов на то, чтобы рассказать о своей работе, иначе - увольнение

В письмах просят подробно рассказать о трудовых достижениях за предыдущую неделю, сообщает агентство Reuters. Если они не сделают этого до вечера понедельника, то рискуют потерять работу.

Письма были отправлены вскоре после того, как миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), заявил в принадлежащей ему соцсети X, что отказ от ответа на запрос по электронной почте будет означать увольнение. "В соответствии с указаниями президента Дональда Трампа все федеральные служащие вскоре получат электронное письмо с просьбой разъяснить, что они сделали на прошлой неделе, - написал Маск. - Отсутствие ответа будет расценено как увольнение".