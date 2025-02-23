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Госслужащим США дали 48 часов на то, чтобы рассказать о своей работе, иначе - увольнение 1

В мире
Дата публикации: 23.02.2025
Deutsche Welle
Госслужащим США дали 48 часов на то, чтобы рассказать о своей работе, иначе - увольнение
ФОТО: dreamstime

Администрация президента США Дональда Трампа вечером в субботу, 22 февраля, разослала электронные письма сотрудникам федерального правительства США. Об этом сообщает DW.

В письмах просят подробно рассказать о трудовых достижениях за предыдущую неделю, сообщает агентство Reuters. Если они не сделают этого до вечера понедельника, то рискуют потерять работу.

Письма были отправлены вскоре после того, как миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), заявил в принадлежащей ему соцсети X, что отказ от ответа на запрос по электронной почте будет означать увольнение. "В соответствии с указаниями президента Дональда Трампа все федеральные служащие вскоре получат электронное письмо с просьбой разъяснить, что они сделали на прошлой неделе, - написал Маск. - Отсутствие ответа будет расценено как увольнение".

#сша
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го февраля

    наших так же надо просеить. Уверен, половина ничего не делает.

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    0

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