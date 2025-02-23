В администрации США заявили, что война в Украине может закончиться на следующей неделе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом сообщает УНИАН .

"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе", - сказала Ливитт журналистам.

Она также рассказала, что министр финансов Скотт Бессент участвовал в обсуждениях предлагаемой сделки с Украиной о добыче полезных ископаемых.

"Когда речь идет о критически важных минералах, это важная часть для президента, потому что это окупит американские налоговые доллары. И это также будет отличным экономическим партнерством между Соединенными Штатами Америки и для украинского народа, а также для восстановления своей страны после этой жестокой войны", — заявила Ливитт.