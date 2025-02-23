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В администрации США заявили, что война в Украине может закончиться на следующей неделе 1

В мире
Дата публикации: 23.02.2025
BB.LV
В администрации США заявили, что война в Украине может закончиться на следующей неделе
ФОТО: Unsplash

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом сообщает УНИАН.

"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе", - сказала Ливитт журналистам.

Она также рассказала, что министр финансов Скотт Бессент участвовал в обсуждениях предлагаемой сделки с Украиной о добыче полезных ископаемых.

"Когда речь идет о критически важных минералах, это важная часть для президента, потому что это окупит американские налоговые доллары. И это также будет отличным экономическим партнерством между Соединенными Штатами Америки и для украинского народа, а также для восстановления своей страны после этой жестокой войны", — заявила Ливитт.

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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0

Комментарии (1)

  • A
    Anim
    23-го февраля

    И зачем этот бред печатать... Эта война только начинается...

    6
    1

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