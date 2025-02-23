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Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента 1

В мире
Дата публикации: 23.02.2025
BB.LV
Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента
ФОТО: twitter

Зеленский заявил о готовности оставить пост ради мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Так, политик заявил о готовности уйти в отставку ради мира на Украине. «Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов», — сказал он.

Кроме того, Зеленский предложить обменять свой пост на членство Украины в НАТО. Он также добавил, что не намерен находиться у власти десятилетиями.

До этого Зеленский заявил о желании создать другое НАТО с границами по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Он также добавил, что не снимет вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, так как это является основой любых гарантий.

#война рф и украины #зеленский
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Комментарии (1)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    23-го февраля

    Трамп правильно сказал что карты слабые а играет борзо. Его готовность уйти с поста президента ради членства Украины в НАТО это вообще что? Это сделка? Это он Трампу предлагает такую сделку? Он вообще понимает в какой реальности он находится? У украинцев большие проблемы если их президент в таких облаках витает. Он себя и свою значимость явно переоценивает.

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