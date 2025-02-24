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Новый директор ФБР из африканских индусов хочет расследовать Зеленского 1

В мире
Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
Мистер Пател вызывает неоднозначные оценки экспертов.

Мистер Пател вызывает неоднозначные оценки экспертов.

Теперь номинант Трампа будет рулить силовиками 10 лет.

Кандидат на пост главы влиятельного правоохранительного органа страны, выдвинутый Трампом, прошел Сенат на фоне сложностей в Министерстве юстиции США. Пател поклялся, что политика не будет играть никакой роли в его руководстве ФБР, но его близость к Трампу вызвала обеспокоенность у демократов и многих юридических экспертов.

Кашьяп «Каш» Патель родился в 1980 году в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, в семье выходцев из гуджаратской общины Восточной Африки, иммигрировавших в США через Канаду.

Главный демократ в Судебном комитете Сената США Дик Дурбин на прошлой неделе обвинил Патела в организации отстранения сотрудников ФБР извне, ссылаясь на информацию от осведомителей.

Пател заявил, что усилит роль ФБР в борьбе с нелегальной иммиграцией и насильственными преступлениями, главными приоритетами Трампа, «позволяя хорошим полицейским быть полицейскими». Он заявил, что сократит следственную работу в вашингтонской штаб-квартире ФБР, где проводятся многие расследования контрразведки, национальной безопасности и коррупции в государственных органах.

Пател был одним из самых активных сторонников утверждений о том, что «глубинное государство» в правительстве преследовало Трампа, пытаясь подорвать его политические перспективы.

«Эрозия доверия очевидна», — написал Пател в своем эссе в Wall Street Journal в прошлом месяце, имея в виду ФБР.

Назначение Патела само по себе является свидетельством попыток Трампа усилить контроль над федеральными правоохранительными органами. Директор ФБР обычно занимает свой пост в течение 10 лет и не сменяется вместе с приходом новой администрации.

Трамп выдвинул Патела после победы на ноябрьских выборах, фактически вынудив бывшего директора Кристофера Рэя, которого Трамп назначил на эту должность в 2017 году, уйти в отставку. Трамп уволил и предшественника Рэя - Джеймса Коми.

Пател вызвал резкое осуждение со стороны демократов, которые обвинили его во время слушаний по утверждению его кандидатуры в принятии конспирологических теорий и зацикленности на политических обидах.

Республиканцы в целом поддержали Патела, назвав его реформатором, который бросил вызов институтам, злоупотребляющим своей властью.

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Комментарии (1)

  • AG
    Aleks Gurik
    24-го февраля

    В статье ни слова про зеленского

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