Теперь номинант Трампа будет рулить силовиками 10 лет.

Кандидат на пост главы влиятельного правоохранительного органа страны, выдвинутый Трампом, прошел Сенат на фоне сложностей в Министерстве юстиции США. Пател поклялся, что политика не будет играть никакой роли в его руководстве ФБР, но его близость к Трампу вызвала обеспокоенность у демократов и многих юридических экспертов.

Кашьяп «Каш» Патель родился в 1980 году в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, в семье выходцев из гуджаратской общины Восточной Африки, иммигрировавших в США через Канаду.

Главный демократ в Судебном комитете Сената США Дик Дурбин на прошлой неделе обвинил Патела в организации отстранения сотрудников ФБР извне, ссылаясь на информацию от осведомителей.

Пател заявил, что усилит роль ФБР в борьбе с нелегальной иммиграцией и насильственными преступлениями, главными приоритетами Трампа, «позволяя хорошим полицейским быть полицейскими». Он заявил, что сократит следственную работу в вашингтонской штаб-квартире ФБР, где проводятся многие расследования контрразведки, национальной безопасности и коррупции в государственных органах.

Пател был одним из самых активных сторонников утверждений о том, что «глубинное государство» в правительстве преследовало Трампа, пытаясь подорвать его политические перспективы.

«Эрозия доверия очевидна», — написал Пател в своем эссе в Wall Street Journal в прошлом месяце, имея в виду ФБР.

Назначение Патела само по себе является свидетельством попыток Трампа усилить контроль над федеральными правоохранительными органами. Директор ФБР обычно занимает свой пост в течение 10 лет и не сменяется вместе с приходом новой администрации.

Трамп выдвинул Патела после победы на ноябрьских выборах, фактически вынудив бывшего директора Кристофера Рэя, которого Трамп назначил на эту должность в 2017 году, уйти в отставку. Трамп уволил и предшественника Рэя - Джеймса Коми.

Пател вызвал резкое осуждение со стороны демократов, которые обвинили его во время слушаний по утверждению его кандидатуры в принятии конспирологических теорий и зацикленности на политических обидах.

Республиканцы в целом поддержали Патела, назвав его реформатором, который бросил вызов институтам, злоупотребляющим своей властью.