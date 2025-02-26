Синоптики предупреждают: на Латвию идет волна невиданного ранее тепла

Температура воздуха в Европе в ближайшие недели будет значительно выше нормы, и март может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Наибольшая температурная аномалия прогнозируется на северо-востоке Европы - в регионе Балтийского моря, Беларуси и на северо-западе России среднемесячная температура может превысить норму на пять градусов.

Количество осадков, по прогнозам, в Северной Европе будет выше среднего многолетнего показателя, а на юге Европы - ниже.

В Латвии в конце февраля и начале марта временами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха на следующей неделе составит от -3 до +6 градусов, а после 5 марта может подняться выше +10 градусов.

Месячная норма, или средняя мартовская температура воздуха в Латвии за период 1991-2020 гг. составляет +0,2 градуса. Среднесуточная температура воздуха обычно повышается от -2 градусов в начале месяца до +3 градусов в последние дни марта.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самый теплый март в истории метеонаблюдений был в 2007 году, когда среднемесячная температура воздуха составила +4,4 градуса.