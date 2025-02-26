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Ждет ли Латвию новый пакт Молотова-Риббентропа? В США задумались о судьбе нашей страны 7

В мире
Дата публикации: 26.02.2025
BB.LV
Ждет ли Латвию новый пакт Молотова-Риббентропа? В США задумались о судьбе нашей страны
ФОТО: LETA

«Если в Латвии есть волнение, вы не единственные! Мы здесь в таком же самом положении», - так говорит Latvijas Avīze почетный консул Латвии в штате Вермонт Дарис Делиньш.

«Каждый день, знакомясь с заявлениями президента США и Белого дома, сложно понять, что реально, чему можно верить, а что — чистая ерунда. Однако совершенно очевидно, что мы вступили в новую эпоху геополитики, которая ставит вопросы о реальности, которую мы пережили за последние 33 года – с момента восстановления независимости Латвии».

«Если американец в глубинке США думает, что его все это не коснется, а больше сосредоточен на том, что яйца в магазинах дорожают, то что он скажет дальше? Если Украину можно будет продать, то, возможно, кто-то решит «забрать» Тайвань. Все происходящее является серьезным сигналом Европе о том, что ей следует больше думать о защите своей безопасности, поскольку американская поддержка уже не так гарантирована, как предполагалось до сих пор. В Европе больше денег будет тратиться на оборону, поэтому людям придется смириться с тем, что на социальный уход, школы, дороги и т. д. останется меньше».

«Какова может быть стратегия для Латвии, если на геополитическом поле есть драчун, который ищет только внимания в СМИ и социальных сетях, выгоды для себя и своих сотрудников? Оппозиции больше нет, даже консервативные республиканцы не хотят злить «короля».

«Дошли ли мы до Ялты-2? Ко второму пакту Молотова-Риббентропа? Несколько сверхдержав поделят мир на сферы интересов? Если над Латвией сгустились тучи, это означает, что инвестиции из-за границы пройдут мимо экономики страны».

Между тем, мистер Делиньш подходит к ситуации с чувством юмора. «Мой коллега в минуты кризиса говорит: «Если ты ни о чем не беспокоишься, значит, с тобой что-то не так».

#геополитика
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Григорий Антонов
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Комментарии (7)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го февраля

    Размечтались. Тот пакт покажется раем.

    21
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го февраля

    Советская система «Периметр», это не только ядерный щит, это так же учет, о которых не знал ни Горбачев М.С., ни Волкогонов Д.А., ни прочие агенты влияния. Подлинники архивных документов Советского Союза может взять только официальный представитель системы «Периметр», который по завещанию товарища И.В. Сталина передает данные материалы уполномоченным на то лицам. Передача полномочий по системе контроля «Периметр» не прерывается и контролируется специально обученными офицерами, передающими свои знания и опыт, а также секретные коды системы «Периметр», из поколения в поколение.

    10
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го февраля

    Сегодня новейшую отечественную историю пишут и фальсификаторы, однако все они оказались в тяжелой ситуации ведь найденные оригиналы исторических документов до сих пор хранятся и отражены в Системе «Периметр» & 22, & 27 прим 7.

    13
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го февраля

    все договора, документы, образцы подписей, печати хранятся в Системе Периметр(это не только военная система ответа на ядерное нападение)

    13
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го февраля

    Сфальсифицированные документы, положившие начало разделения СССР - "пакт Мо́лотова - Ри́ббентропа" teletype.in/@prosveshenie-pro/74TD-XImdhN

    9
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    26-го февраля

    Очко жим-жим...

    12
    0
  • JL
    Janina LV
    26-го февраля

    Когда большие страны начинают думать о судьбе прибалтийских стран, стоит проверить карманы - вдруг уже подписали новое "братское соглашение" под столом, а им остается лишь роль статиста в историческом стриптизе, где границы сдвигаются быстрее, чем мораль у больших братьев.

    64
    3
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