Ждет ли Латвию новый пакт Молотова-Риббентропа? В США задумались о судьбе нашей страны

«Если в Латвии есть волнение, вы не единственные! Мы здесь в таком же самом положении», - так говорит Latvijas Avīze почетный консул Латвии в штате Вермонт Дарис Делиньш.

«Каждый день, знакомясь с заявлениями президента США и Белого дома, сложно понять, что реально, чему можно верить, а что — чистая ерунда. Однако совершенно очевидно, что мы вступили в новую эпоху геополитики, которая ставит вопросы о реальности, которую мы пережили за последние 33 года – с момента восстановления независимости Латвии».

«Если американец в глубинке США думает, что его все это не коснется, а больше сосредоточен на том, что яйца в магазинах дорожают, то что он скажет дальше? Если Украину можно будет продать, то, возможно, кто-то решит «забрать» Тайвань. Все происходящее является серьезным сигналом Европе о том, что ей следует больше думать о защите своей безопасности, поскольку американская поддержка уже не так гарантирована, как предполагалось до сих пор. В Европе больше денег будет тратиться на оборону, поэтому людям придется смириться с тем, что на социальный уход, школы, дороги и т. д. останется меньше».

«Какова может быть стратегия для Латвии, если на геополитическом поле есть драчун, который ищет только внимания в СМИ и социальных сетях, выгоды для себя и своих сотрудников? Оппозиции больше нет, даже консервативные республиканцы не хотят злить «короля».

«Дошли ли мы до Ялты-2? Ко второму пакту Молотова-Риббентропа? Несколько сверхдержав поделят мир на сферы интересов? Если над Латвией сгустились тучи, это означает, что инвестиции из-за границы пройдут мимо экономики страны».

Между тем, мистер Делиньш подходит к ситуации с чувством юмора. «Мой коллега в минуты кризиса говорит: «Если ты ни о чем не беспокоишься, значит, с тобой что-то не так».