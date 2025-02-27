"Вместе наши страны могут достичь великих вещей для Европы", - написал Мерц в X после встречи с Макроном в Париже. Деталей их общения не сообщается, пишет DW .

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - кандидат в канцлеры ФРГ от победившего на досрочных выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС - в среду, 26 февраля, встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В своем микроблоге X Мерц выложил фотографию, изображающую его и Макрона со спины, причем президент Франции дружески похлопывает его по плечу. "Дорогой Эмманюэль Макрон, большое спасибо за твою дружбу и твое доверие к германско-французским отношениям. Вместе наши страны могут достичь великих вещей для Европы", - написал консервативный политик на немецком и французском языках.

По итогам беседы в Елисейском дворце между Мерцем и Макроном, продлившейся три часа, оба политика "продемонстрировали волю к тому, чтобы начать новую главу в германско-французских отношениях", цитирует заявление блока ХДС/ХСС в этой связи агентство dpa. В нем говорится, что "переговоры прошли в исключительно дружественной атмосфере, что было достигнуто большое согласие по ряду тем и найдено множество отправных точек для совместных инициатив".

Дополнительных подробностей встречи к моменту публикации не сообщалось. Французская сторона ее пока не комментировала.

Возможные темы беседы Мерца и Макрона

Агентство dpa полагает, что одной из тем беседы Макрона и Мерца могла быть европейская оборона. 24 февраля Дональд Трамп принял Макрона в Белом доме. Во время беседы двух лидеров президент Франции дал понять, что считает необходимым более активно привлекать ЕС к переговорам по завершению войны в Украине.

6 марта должен состояться внеочередной саммит ЕС, на котором планируется обсудить меры по дальнейшей поддержке Украины, а также меры по укреплению обороноспособности Евросоюза.