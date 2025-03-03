Германия хочет снова получать дешевый российский газ

В Швейцарии несколько недель ведутся секретные переговоры о том, как газ из РФ может вскоре начать поступать в ФРГ, сообщила Bild. Ричард Гренелл несколько раз неофициально приезжал в Швейцарию, пишет издание, сообщает DW .

В Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры о том, как дешевый российский газ может вскоре снова начать поступать в Германию. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщила газета Bild.

По ее данным, посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз неофициально приезжал в Швейцарию, чтобы обсудить сделку. В швейцарском Штайнхаузене в кантоне Цуг находится штаб-квартира компании, эксплуатирующей газопровод "Северный поток - 2".

Идея заключается в том, чтобы Вашингтон и Москва заключили соглашение о поставках, в котором США будут выступать в качестве посредника и направлять российский газ по трубе "Северного потока - 2" в Мекленбург - Переднюю Померанию. Таким образом США смогут регулировать поставки и попутно зарабатывать, утверждает газета.

Bild: Администрация США напрямую не будет участвовать в сделке

По ее информации, есть планы и в отношении двух труб "Северного потока - 1". После ремонта и переоборудования они могут быть использованы для транспортировки водорода из Финляндии.

Администрация США напрямую не будет участвовать в сделке. Вместо этого к ней подключатся американские финансовые инвесторы, к примеру, предприниматель Стивен Линч, пишет Bild.

FT: Друг Путина и экс-глава "СП-2" хочет перезапуска проекта

Кроме того, как отмечала американская газета Financial Times (FT), близкий друг президента РФ Владимира Путина Маттиас Варниг (Matthias Warnig), занимавший пост директора дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2, также предлагает администрации Трампа перезапустить прокачку газа из РФ в Германию по газопроводу "Северный поток - 2" при поддержке американских инвесторов.

В случае реализации план даст США "беспрецедентный контроль над энергоснабжением Европы", пишет Bild. В начале января судьи предоставили обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG отсрочку до 9 мая, чтобы предотвратить принудительную продажу труб.

Правительство Германии до сих пор не было вовлечено в конфиденциальные переговоры, отмечает издание. По его информации, правительственные круги говорили, что им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии. Тот отвергает свою вовлеченность в процесс.

Скандал в Белом доме снизил вероятность сделки

Пока неясно, будет ли сделка реализована. После скандала в Белом доме между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским шансы на быстрое перемирие снизились, и прогнозы по газовой сделке ухудшились, констатирует Bild.

FT в материале от 2 марта писала, что Варниг предлагал американским инвесторам убедить Вашингтон заключить соглашение с "Газпромом", которое позволило бы запустить прокачку газа по неповрежденной трубе "Северного потока - 2". Инвесторы из США в этом случае номинально стали бы участниками сделки и могли бы получить деньги "за просто так".

При этом требуется, чтобы Вашингтон снял санкции с Москвы, а Германия согласилась вновь принимать российский газ.

"Северный поток" остается неиспользуемым после диверсии

Газопровод между РФ и Германией прекратил работу в первый год начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вскоре после того, как ЕС ввел санкции в отношении Москвы "Газпром" в разы снизил поставки топлива по трубе "Северного потока -1", а затем практически прекратил их. Решение "Газпром" мотивировал якобы произошедшими поломками оборудования, для ремонта которых ЕС должен был снять часть своих санкций.

В сентябре 2022 года на участке "Северного потока" на дне Балтийского моря произошла диверсия. Работавшая труба газопровода "Северного потока - 1" была повреждена подводным взрывом. По данным ряда СМИ, подрыв трубы могла совершить связанная с Украиной диверсионная группа. Расследование этого дела продолжается.

Труба "Северного потока - 2" при взрыве не пострадала, однако эту ветку газопровода не стали вводить в эксплуатацию на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вопрос перезапуска "Северного потока" после этого не раз поднимала Москва. В октябре 2024 года о желании продолжить поставки газа в Германию заявлял президент РФ Владимир Путин. "Что стоит немецким властям просто кнопку нажать - и все пошло. Но они не делают этого. По политическим соображениям", - жаловался он на саммите БРИКС в Казани.

В то же время в Германии идею запуска "СП-2" не рассматривают, в том числе и из-за последствий "газового шантажа". Россия своими действиями показала себя как крайне ненадежный партнер в сфере поставок критических ресурсов, отмечали ранее немецкие политики.