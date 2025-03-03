Раскрыта позиция Трампа по вопросу отставки Зеленского

Президент США Дональд Трамп не ожидает, что его украинский коллега Владимир Зеленский покинет свой пост после их перепалки на встрече в Белом доме. Об этом сообщил американский министр торговли Ховард Латник в интервью CNN.

Он отметил, что Трамп не вмешивается в украинскую политику, но намерен добиться завершения конфликта. «Он хочет быть миротворцем», — сказал Латник.

Он добавил, что американский президент сейчас рассматривает различные меры по урегулированию конфликта, но окончательное решение пока не принято. По словам министра, в настоящее время Трамп ищет способы повлиять на Киев и Москву, чтобы они сели за стол переговоров.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения о ресурсах была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.