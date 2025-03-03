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Раскрыта позиция Трампа по вопросу отставки Зеленского 1

В мире
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Раскрыта позиция Трампа по вопросу отставки Зеленского
ФОТО: Global Look Press

Глава Минторга США Латник: Трамп не настаивает на отставке Зеленского.

Президент США Дональд Трамп не ожидает, что его украинский коллега Владимир Зеленский покинет свой пост после их перепалки на встрече в Белом доме. Об этом сообщил американский министр торговли Ховард Латник в интервью CNN.

Он отметил, что Трамп не вмешивается в украинскую политику, но намерен добиться завершения конфликта. «Он хочет быть миротворцем», — сказал Латник.

Он добавил, что американский президент сейчас рассматривает различные меры по урегулированию конфликта, но окончательное решение пока не принято. По словам министра, в настоящее время Трамп ищет способы повлиять на Киев и Москву, чтобы они сели за стол переговоров.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения о ресурсах была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    Трамп просто сказал миллионы людей пострадали, куча домов разрушено, все методы опустить Россию кроме ядерной войны исчерпаны, вся экономика мира в жопе, вместо развития все строят заводы по производству оружия, все берут в долг, в любой момент может начаться ядерная война и кого вообще волновало или Там колымейский деньги тырил или Янукович? Какая бы была бы разница?

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