«Скажу все как есть!» Трамп обещал скоро объявить о чем-то грандиозном

Президент США Дональд Трамп анонсировал «грандиозный вечер» 4 марта. Он не уточнил, о чем идет речь, но в своей сети Truth Social обещал рассказать «все как есть».

Примечательно, что ранее он выложил пост, в котором рассказал о своей роли в урегулировании конфликта на Украине.

"Единственный президент, который не отдал ни одного клочка земли Украины (...), — это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят", - заявил Дональд Трамп.