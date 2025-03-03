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«Скажу все как есть!» Трамп обещал скоро объявить о чем-то грандиозном 0

В мире
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
«Скажу все как есть!» Трамп обещал скоро объявить о чем-то грандиозном
ФОТО: Global Look Press

Президент США Трамп анонсировал грандиозный вечер 4 марта.

Президент США Дональд Трамп анонсировал «грандиозный вечер» 4 марта. Он не уточнил, о чем идет речь, но в своей сети Truth Social обещал рассказать «все как есть».

Примечательно, что ранее он выложил пост, в котором рассказал о своей роли в урегулировании конфликта на Украине.

"Единственный президент, который не отдал ни одного клочка земли Украины (...), — это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят", - заявил Дональд Трамп.

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