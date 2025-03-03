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Словакия пригрозила заблокировать решение саммита ЕС по Украине 1

В мире
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Словакия пригрозила заблокировать решение саммита ЕС по Украине
ФОТО: Global Look Press

CTK: премьер Словакии Фицо пригрозил заблокировать решение саммита ЕС по Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что заблокирует решение саммита Европейского союза (ЕС) об одобрении помощи Киеву, который пройдет 6 марта. Слова Фицо приводит издание České noviny (CTK).

«Может случиться, что я заблокирую принятие решений, которые касаются финансовой и военной помощи Украине», — пригрозил он.

Фицо потребовал, чтобы в ходе саммита лидеры Евросоюза призвали Украину возобновить транзит газа через свою территорию в Словакию и другие государства сообщества. Другое требование политика — добавить в коммюнике саммита ЕС положение о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

До этого стало известно, что власти Словакии проведут проверку законности ранее оказанной военной помощи Украине. Вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар сообщил об обсуждении законности военной помощи Киеву в 2022-2023 годах на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности парламента Словакии.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    Правильно нужно думать про свою страну, а ни брать кредиты которые будут тупые шестерки отдавать и с красивыми лозунгами ни свои деньги а деньги народа даарить

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