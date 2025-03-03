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Трамп уличил Европу в трате денег на Россию вместо Украины 1

В мире
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Трамп уличил Европу в трате денег на Россию вместо Украины
ФОТО: Global Look Press

Трамп: Европа потратила больше денег на газ и нефть из РФ, чем на защиту Украины.

Президент США Дональд Трамп уличил Европу в двуличной политике по отношению к Украине. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины», — написал он.

С начала 2021-го по конец 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Евросоюз (ЕС) сократились на 61 процент. При этом стоимость закупок российского трубопроводного газа для стран Евросоюза за вышеуказанный период снизилась только на 9 процентов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании быстрого соглашения по Украине. Он напомнил, что Европа направила на помощь стране 138 миллиардов долларов.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    Прикол так Европа за эти деньги купила газ а ни подарила Украине, если заплатить за отопление??? Это тоже самое что кому-то подарить? Это глупые сравнения и самый прикол альтернативы нет этому ни кто ни мог заменить, а теперь ещё прикол продавая в два раза меньше объем денег уменьшилмя на 9 процентов, а остальное пошло в другие страны , интересно на сколько реально санкции подняли цены и по факту Россия начала зарабатывать больше

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