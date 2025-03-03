В Литве назвали ошибкой неприглашение стран Балтии на саммит в Британии

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис назвал просчетом организаторов неприглашение стран Балтии на саммит по Украине в Великобритании. Его слова передает LRT.

По его словам, для Литвы главное — получить уверенность в том, что в будущем этого не повторится. «Это была ошибка. Страны Балтии, которые являются прифронтовыми государствами, которые непосредственно граничат с Россией, непременно должны участвовать в таких дискуссиях», — заявил глава внешнеполитического ведомства балтийской республики.

Будрис также отметил, что Запад не должен распыляться в обсуждении ситуации на Украине. Он считает, что для этого необходим один формат вместо нескольких.

Ранее другой чиновник Литвы — глава Минобороны Довиле Шакалене заявила, что Европейский союз (ЕС) не в состоянии заменить потенциал американского контингента в Европе. Она считает геополитически нереальными рассуждения о том, что единая Европа могла бы выставить свой оборонный потенциал, который заменил бы силы НАТО.