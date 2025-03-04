Канада приготовилась нанести ответный удар по США

Все американцы столкнутся с ростом цен на продукты, бензин и автомобили, а тысячи человек лишатся работы в результате введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в размере 25 процентов на канадские товары. Об этом, комментируя решение Белого дома, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, необоснованное решение не останется без ответа. Канада в течение трех недель введет 25-процентные тарифы на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов и не станет отменять их, пока США не отменят свои тарифы.

Вместе с тем Трюдо подчеркнул, что правительство ведет активные переговоры с провинциями и территориями для утверждения ряда нетарифных мер, которые также ударят по США.

Отношения США и Канады обострились после прихода Трампа к власти. Республиканец объявил о намерениях присоединить соседнюю страну в качестве 51-го штата и назвал ее нежизнеспособной из-за низких расходов на оборону. Позднее к словам Трампа присоединился один из главных его сторонников миллиардер Илон Маск. В ответ Трюдо пообещал, что Канада никогда не станет частью США.

Белый дом объявил введение пошлин в отношении Канады и Мексики их недостаточной борьбой с поставками в США наркотиков, в первую очередь фентанила. Эта же причина приводится в качестве обоснования удвоения тарифов на китайские товары.

Подавляющее большинство экономистов указывают, что торговые войны Трампа приведут к разгону инфляции в США и заметному снижению мирового экономического роста. На фоне решительности главы Белого дома цены на нефть обновили минимум с начала года из-за сомнений в спросе.