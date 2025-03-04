В США испытали «длинную руку» для F-35

КМП США испытал ракету большой дальности Meteor на F-35B.
Корпус морской пехоты (КМП) США испытывает европейскую ракету класса «воздух-воздух» Meteor на истребителе пятого поколения F-35B. Об этом сообщает Army Recognition.
В конце февраля стало известно, что F-35B совершил первые полеты с ракетой большой дальности Meteor. Это стало ключевым шагом в интеграции европейской «длинной руки» в арсенал F-35. В ходе испытаний использовали ракету без боевой части, которая позволила собрать данные о поведении самолета с новым боеприпасом.
«Интеграция ракеты Meteor в истребитель F-35B может обеспечить значительные преимущества в воздушном бою. Усовершенствованная двигательная установка ракеты позволяет ей поддерживать высокие скорости на протяжении всего полета, расширяя радиус ее действия», — говорится в публикации.
Изделие размещают во внутренних отсеках F-35B, поэтому новый боеприпас не влияет на заметность истребителя для радаров.
Ракета Meteor оснащена активной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который позволяет поддерживать высокую скорость полета на всей траектории. При этом такая силовая установка увеличивает заметность атаки для инфракрасных систем. Максимальная дальность полета Meteor может превышать 200 километров.
Комментарии (0)
Оставить комментарий