Макрон начнет дебаты о защите Евросоюза ядерным оружием Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Его слова приводит BFM TV.

Макрон заявил, что начнет стратегические дебаты на тему защиты союзников по Евросоюзу ядерным оружием Франции. «Что бы ни случилось, решение об использовании ядерного оружия всегда останется за президентом республики», — подчеркнул он.

Ранее Макрон отверг «слишком хрупкое перемирие» на Украине. Ранее The New York Times написала, что Макрон и британский премьер Кир Стармер пять дней уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского изменить подход к главе США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме.