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В Гамбурге расследуют проявления расизма в чатах полицейских 0

В мире
Дата публикации: 05.03.2025
Deutsche Welle
polizei.hamburg

polizei.hamburg

ФОТО: пресс-фото

В домах ряда действующих и отставных полицейских Гамбурга были проведены обыски по подозрению в обмене правоэкстремистскими и расистскими сообщениями в чатах. Поводом для расследования стали два уголовных дела, пишет DW.

Полиция Гамбурга проводит расследование в отношении 15 действующих и отставных полицейских из своих рядов по подозрению в использовании правоэкстремистских и расистских сообщений в чатах. Во вторник, 4 марта, в домах шести действующих и трех отставных полицейских были проведены обыски в поисках улик, сообщила местная полиция, подтвердив информацию, которую ранее опубликовала газета Hamburger Abendblatt. Провести обыски постановил административный суд Гамбурга. В качестве улик были конфискованы носители информации. "Мы в полиции Гамбурга не приемлем дискриминацию, прославление насилия или ксенофобию в любой форме", - заявил после рейдов начальник местного полицейского управления Фальк Шнабель (Falk Schnabel).

По данным полиции Гамбурга, поводом для расследования послужили два уголовных дела, возбужденные против полицейского за оскорбительное поведение и сотрудника водной полиции за преступление, связанным с владением либо применением оружия. Эти дела, переданные прокуратурой в отдел внутренней дисциплины полиции после завершения разбирательства, содержали несколько десятков тысяч сообщений из чатов в мессенджерах, пишет газета.

В результате проведенного анализа выяснилось, что оба офицера "независимо друг от друга отправляли и получали ксенофобские, расистские и пропитанные жестокостью сообщения в индивидуальных и групповых чатах, некоторые из которых прославляли национал-социализм". Обмен сообщениями происходил между коллегами, отмечается в заявлении - как утверждается, среди партнеров по чату в общей сложности было 15 действующих и отставных полицейских в возрасте от 44 до 61 года. В отношении всех них возбуждены дисциплинарные дела.

"Правоэкстремистские дела" в отношении немецких полицейских

За последние несколько лет в ФРГ было возбуждено несколько крупных дел, связанных с проявлениями правого экстремизма и расизма среди сотрудников полиции. Так, в июне 2021 года стало известно, что 49 сотрудников полиции федеральной земли Гессен состояли в чатах, где распространялась информация правоэкстремистского характера. По этому делу также были проведены обыски и экспертиза изъятых материалов. Согласным данным следствия, в чатах распространялись изображения свастики и Адольфа Гитлера.

В начале мая того же года в Берлине в ходе обыска был задержан возможный составитель электронных писем с подписью "NSU 2.0", намекающей на неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье". Предположительно, с августа 2018 года он рассылал по всей стране послания, "содержащие призывы к межнациональной розни, оскорбления и угрозы". Письма были адресованы, в частности, общественным деятелям, представителям СМИ и политикам, в том числе депутатам ландтага Гессена и бундестага. Следователи полагают, что преступник при отправке посланий мог пользоваться инсайдерской информацией, полученной из полицейских кругов.

В июле 2022 года во Франкфурте-на-Майне были также проведены обыски в домах пятерых местных полицейских, которые были заподозрены в экстремистской деятельности. Среди них были и высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования на предмет экстремистской деятельности обнаружилось, что комментарии, опубликованные в их групповом интернет-чате, идут вразрез с Основным законом ФРГ. Все пятеро были отстранены от работы. В том же городе в апреле 2022 года прокуратура выдвинула обвинения против нескольких ее сотрудников, которые, как утверждается, делились в своей чат-группе фотоснимками и видеозаписями нацистского характера, а также подстрекательскими материалами. Сообщается и о том, что они порочили инвалидов, евреев, мусульман, людей с темным цветом кожи.

# германия
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