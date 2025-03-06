Число погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до трех человек, пишет ВВС . Среди погибших двое мужчин и женщина, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам главы ОВА, во время атаки пострадали 31 человек, в том числе ребенок. 14 из них находятся в тяжелом состоянии.

Офис генпрокурора Украины уточняет, что в числе пострадавших 13-летняя девочка.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что ночью российские военные нанесли удар по отелю в Кривом Роге. По данным ГСЧС Украины, удар привел к пожару.

Как добавляет Лысак, в результате ракетной атаки также были повреждены 14 многоквартирных домов, учреждение культуры и 12 магазинов. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Российские военные атаку на Днепропетровскую область не комментировали.