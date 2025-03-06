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Число погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до трех человек 3

В мире
Дата публикации: 06.03.2025
BBC
Число погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до трех человек
ФОТО: пресс-фото

Число погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до трех человек, пишет ВВС. Среди погибших двое мужчин и женщина, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам главы ОВА, во время атаки пострадали 31 человек, в том числе ребенок. 14 из них находятся в тяжелом состоянии.

Офис генпрокурора Украины уточняет, что в числе пострадавших 13-летняя девочка.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что ночью российские военные нанесли удар по отелю в Кривом Роге. По данным ГСЧС Украины, удар привел к пожару.

Как добавляет Лысак, в результате ракетной атаки также были повреждены 14 многоквартирных домов, учреждение культуры и 12 магазинов. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Российские военные атаку на Днепропетровскую область не комментировали.

#война рф и украины
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Комментарии (3)

  • AK
    Anton Kvaskov
    6-го марта

    Там были наемники....Россия нанесла удар по наемникам. Как и совсем недавно на полигоне....Но тут этого не напишут.

    1
    0
  • Ч
    Чангл
    6-го марта

    Сколько было иностранных инструкторов? Говнемейторы пишите правду

    8
    0
  • Д
    Дед
    6-го марта

    То тесть вот так расхреначили здание и 3 гражданских погибших? А не гражданских сколько? Как всегда Украина прикрывается гражданскими.

    11
    0

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