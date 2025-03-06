Baltijas balss logotype

Южная Корея: военные случайно сбросили бомбы на деревню возле границы с КНДР 0

В мире
Дата публикации: 06.03.2025
BBC
Южная Корея: военные случайно сбросили бомбы на деревню возле границы с КНДР
ФОТО: twitter

По меньшей мере семь человек получили ранения после того, как южнокорейский истребитель во время учений случайно сбросил восемь авиабомб на деревню в районе города Пхочхон неподалеку от границы с КНДР.

«Восемь бомб общего назначения MK-82 нештатно сошли с самолета ВВС KF-16 (южнокорейская версия F-16 — Би-би-си), приземлившись за пределами обозначенного полигона», — цитирует AFP заявление Военно-воздушных сил Республики Корея.

Инцидент произоел около 10 утра по местному времени. По данным властей, в результате многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома.

Сообщается, что четыре человека получили серьезные травмы. В результате попадания снарядов было разрушено здание церкви, также пострадали жилые дома.

«Мы глубоко сожалеем о непреднамеренном сбросе бомб, который привел к жертвам среди гражданского населения, и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении военных.

По их словам, уже создан комитет по расследованию инцидента, и будут приняты «все необходимые меры, включая компенсацию ущерба» пострадавшим.

Как сообщает Yonhap, Южная Корея и США в четверг провели совместные учения с боевыми стрельбами на полигоне в Пхочхоне вблизи северокорейской границы.

В них было задействовано более 160 единиц военной техники, включая танки, вертолеты и истребители.

В настоящее время район, где упали бомбы, оцеплен военными, которые вместе с группой по обезвреживанию взрывоопасных предметов осматривают место инцидента. Местные жители эвакуированы, сообщает Yonhap.

«Я смотрела телевизор дома, когда внезапно услышала сильный шум, похожий на раскаты грома, и весь дом начало трясти. Когда я вышла на улицу, окрестности были в руинах», — сказала агентству местная жительница.

Взрывы также ощущались в центре ухода за пожилыми людьми, расположенном примерно в километре от места происшествия. В момент инцидента посетители занимались с педагогом.

«Внезапно раздался взрыв, и здание содрогнулось. Стекла были разбиты, а один преподаватель получил ранения и был доставлен в больницу. К счастью, пожилые люди не пострадали. Они были настолько потрясены, что мы отправили их домой», — сказал Yonhap директор учреждения Ю Мо.

#южная корея
1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео