В США статус защиты могут потерять 240 тысяч украинцев - им грозит депортация

Уже в апреле в США временный статус защиты могут потерять 240 тыс. беженцев из Украины, въехавших по программе Байдена, пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп добивается отмены временного статуса защиты для более чем 1,8 млн мигрантов. Если решение будет принято, оно может распространиться и на 240 тыс. беженцев из Украины. Об этом в четверг, 6 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов и еще три источника.

По их данным, статус могут отменить уже в апреле. Эти мигранты прибыли в США по программам гуманитарного убежища, запущенным при экс-президенте Джо Байдене.

Трамп 20 января издал указ, предписывающий министерству внутренней безопасности США прекратить все подобные временные программы. В распоряжении агентства Reuters оказалось внутреннее письмо Службы иммиграционного и таможенного контроля США, согласно которому вступает в силу ускоренная процедура депортации.

Для Украины действовала программа Uniting for Ukraine

Ранее, 19 февраля, американский телеканал CBS News сообщил, что Вашингтон приостановил рассмотрение всех заявлений на иммиграцию от граждан Украины и стран Латинской Америки, которым ранее разрешили въезд по программам Байдена.

Для Украины после начала агрессии РФ против этой страны действовала программа Uniting for Ukraine. При наличии финансовых спонсоров в США после начала полномасштабной российской войны, по данным CBS News, въехали около 240 тыс. граждан Украины.

Те, кому удалось попасть в Соединенные Штаты по этим программам, получали лишь временное разрешение на работу и защиту от депортации, которая обычно длится два года, отмечали американские юристы.

Мигранты из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы

По словам представителя правительства США и данным из еще одного источника, в марте под удар могут попасть около 530 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Помимо упомянутых групп, программы распространялись и на более 700 тыс. граждан Афганистана, покинувших родину после прихода к власти исламистского радикального движения "Талибан".

Указы Трампа по противодействию иммиграции

Дональд Трамп подписал 20 января несколько указов по противодействию иммиграции. Среди них - введение режима ЧП на границе с Мексикой, облегчающее массовую депортацию, а также прекращение работы мобильного приложения CBP One, с помощью которого можно было записаться на подачу прошения об убежище. Все записи через CBP One на данный момент аннулированы.