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Компания Maxar лишила Киев доступа к спутниковым снимкам 1

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Компания Maxar лишила Киев доступа к спутниковым снимкам

По данным издания "Мілітарний", Украине больше не доступны спутниковые снимки Maxar, по которым отслеживались передвижения российских войск и последствия нанесенных ударов.

По данным украинского издания "Мілітарний", американская компания Maxar Technologies лишила обороняющуюся от вторжения РФ Украину доступа к своим спутниковым снимкам. Компания обосновала решение "административным запросом", но фактически этот шаг является следствием запрета администрации США на предоставление Украине разведывательных данных, пишет издание в пятницу, 7 марта, ссылаясь на нескольких пользователей сервиса.

"Мілітарний" в числе прочего ссылается на сообщения украинского OSINT-сообщества "Кіберборошно" о закрытии доступа к спутниковым разведданным компании Maxar Technologies.

Издание связывает данные меры с запретом администрации президента США Дональда Трампа для американских компаний на предоставление украинским властям и частным пользователям спутниковых данных. Maxar Technologies является одним из ведущих поставщиков коммерческих спутниковых снимков, по которым отслеживались передвижения российских войск и фиксировались последствия ударов по объектам в Украине и РФ.

Вашингтон прекратил передачу разведданных Киеву

Ранее стало известно, что администрация Трампа запретила передачу американских разведданных Украине. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил соответствующую информацию СМИ. The New York Times со ссылкой на источник уточнила, что Киеву больше не передается информация, необходимая для целенаведения. Тем самым усложнено нанесение ударов по российским войскам, в то же время у Киева остался доступ к другим спутниковым снимкам, пишет издания.

Решение последовало через два дня после того, как Трамп распорядился приостановить военную и гуманитарную помощь Украине на фоне скандала с президентом этой страны Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

Между тем, в Париже заявили, что по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию. "Наша разведка является суверенной", - заявил министр обороны Себастьен Лекорню. По его словам, у Парижа - "собственные возможности ", поэтому у него имеются разведресурсы, которые передаются украинцам.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    7-го марта

    Упс! Второй Афганистан! Ну, предупреждали же!

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