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Мелони предлагает распространить на Украину действие статьи 5 НАТО без предоставления членства 2

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Мелони предлагает распространить на Украину действие статьи 5 НАТО без предоставления членства
ФОТО: Instagram

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без предоставления ей членства в военном альянсе, что, по ее словам, станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности".

Об этом она сказала журналистам в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Она сказала: "Распространение на Украину того же покрытия, которое имеют страны НАТО, было бы, безусловно, гораздо более эффективным, но в то же время было бы чем-то отличным от членства в НАТО. Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности, большей, чем некоторые из предложений, которые я вижу".

Отвечая на вопрос, в чем разница между предложением Мелони и предоставлением Украине полноправного членства в НАТО, представитель итальянского правительства сказал, что этот шаг гарантирует, что положение о взаимной обороне будет активировано "также для защиты Украины... даже на территории за пределами НАТО, независимо от членства Киева".

Мелони также исключила привлечение итальянских войск в случае заключения соглашения о прекращении огня в Украине, добавив, что развертывание "европейских войск, французских или британских, является самым сложным решением".

"Я продолжаю быть очень озадаченной этим предложением", – сказала она.

Напомним, британские чиновники провели переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих", которая могла бы отправить миротворцев в Украину.

2 марта премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль

#нато #война рф и украины #италия
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Комментарии (2)

  • A
    Anim
    7-го марта

    Как же им хочется устроить 3 Мировую...

    20
    1
  • Ч
    Чангл
    7-го марта

    А мелони не хочет на на 0 сходить или родню отправить. Смотрю у этих ребят нет ни семьи ни родни, а все вояки. Взяли свои опы и на фронт, а то решили и послали, а не страшно, что вас пошлют

    16
    1

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