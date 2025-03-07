Россия осуществляет массированные удары беспилотниками и ракетами по энергетической инфраструктуре в разных регионах Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, пишет ВВС .

«Снова под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения», — написал он в фейсбуке.

«Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам», — добавил он, призвав украинцев находиться в укрытиях, пока продолжаются налеты и действует воздушная тревога.

Удар по Харькову: власти сообщили о пяти пострадавших

По меньшей мере пять человек пострадали в результате удара, который был нанесен утром в пятницу по инфраструктурному объекту в Киевском районе Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Удар был совершен по гражданскому инфраструктурному объекту. Из-под обломков здания достали женщину — жива, сейчас ее обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте попадания пожар. Пострадал также многоквартирный дом, который находится рядом. Из него эвакуируют всех жителей», — написал он в телеграме.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, госпитализированы 65-летняя женщина и 61-летний мужчина, остальным пострадавшим помощь оказали на месте.

Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетной атаки на Украину

Власти Польши подняли в небо военную авиацию на фоне российской ракетной атаки на Украину, сообщило Минобороны страны.

«В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, выполняющей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, началась операция польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в воздух были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

«Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности в приграничных районах. Оперативное командование Вооруженных сил Польши ведет мониторинг текущей ситуации, находящиеся в его подчинении силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию», — добавили в Минобороны.