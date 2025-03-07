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В Латакии вспыхнули столкновения между силами безопасности и сторонниками Асада 0

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BBC
В Латакии вспыхнули столкновения между силами безопасности и сторонниками Асада
ФОТО: twitter

В сирийской провинции Латакия, где расположена российская авиабаза, произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада, пишет ВВС.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате боев погибли по меньшей мере 70 человек. Как отмечает организация, это самые жестокие столкновения с момента свержения Асада в декабре.

По данным SOHR, среди погибших — сотрудники служб безопасности, бойцы, верные Асаду, а также мирные жители.

«Более 70 человек убиты, десятки ранены и взяты в плен в ходе кровавых столкновений и засад на побережье между сотрудниками Минобороны, МВД и боевиками армии свергнутого режима», — сообщает SOHR.

По другим данным, которые приводило ранее сирийское информагентство Step, правительственные войска убили «около 70 бывших боевиков режима», а более 25 были захвачены в плен.

Би-би-си не удалось независимо подтвердить все эти данные.

В четверг сирийское агентство Sana сообщало, что сторонники свергнутого президента напали на один из блокпостов в районе города Джебла на берегу Средиземного моря.

Рядом с этим местом находится российская авиабаза «Хмеймим». Поступали сообщения о столкновениях в находящемся неподалеку Тартусе, а также в других районах, в том числе в Хомсе и Алеппо.

В провинции Латакия был введен комендантский час до 10 утра пятницы, в регион направлены дополнительные силы из Дамаска.

Государственные СМИ Сирии ранее распространили обращение представителя Минобороны переходного правительства Хасана Гани к сторонникам Асада.

«Тысячи людей решили сложить оружие и вернуться к своим семьям, а некоторые продолжают бежать и умирать, защищая убийц и преступников. Выбор очевиден: сложить оружие или встретить свою неизбежную судьбу», — заявил он.

Представитель служб безопасности в Латакии Мустафа Кнейфати заявил, что в ходе «хорошо спланированного и преднамеренного нападения» несколько групп атаковали их позиции, в результате погибли и получили ранения «многие военнослужащие», сказал он, не уточнив число жертв.

«Мы восстановим стабильность в регионе и защитим имущество наших людей», — цитирует его заявление AFP.

В провинции Латакия проживает большая община алавитов, к которой принадлежит свергнутый президент Башар Асад.

Представители общины говорят, что подергаются преследованиям с момента смены власти в стране, особенно в сельских районах.

#сирия
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