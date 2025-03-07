Радикальное исламистское движение ХАМАС угрожает убийством некоторых заложников в том случае, если Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа. "Любая эскалация агрессии против палестинского народа приведет к убийству ряда похищенных", - заявил в четверг, 6 марта, представитель ХАМАС Абу Убейда в видеообращении.

По данным властей Израиля, исламисты в Газе продолжают удерживать 24 заложника и 35 тел похищенных. Среди живых пленников, согласно информации израильской стороны, находится молодой солдат, имеющий израильское и немецкое гражданство, и гражданин Таиланда, отмечает агентство.

Ранее освобожденные заложники сообщали о жестоком обращении со стороны ХАМАС и других исламистских группировок. Семьи тех, кто до сих пор остается в плену, опасаются, что время для них уже на исходе, пишет dpa.

Первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС завершился 1 марта, но стороны пока не договорились о продлении соглашения. Израиль готовится усилить давление на ХАМАС, в том числе путем возобновления боевых действий, если палестинское движение не продолжит освобождать заложников.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

В январе Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, в рамках которого в обмен на освобождение части заложников была согласована передача почти 2 тысяч заключенных палестинцев.